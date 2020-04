BBB20: ‘A gente ganhou junto com você’, diz Iza sobre Thelma

Que o BBB20 fez bastante sucesso, isso nunca foi surpresa para ninguém, e um fator que chamou a atenção nesta edição foi a constante participação de famosos, seja na casa ou na torcida.



Por conta da final envolvendo Thelma, Rafa e Manu, muitos famosos chegaram a declarar sua torcida e organizar mutirões de votos, e este foi exatamente o caso de Iza.



Iza comemora um ano de Brisa com fotos dos bastidores de clipe



A cantora de Dona de Mim sempre declarou sua torcida à participante nas redes sociais, e conhecida como um símbolo de representatividade para as mulheres negas na música, a felicidade em ver Thelma vencedora foi enorme, comprovada com uma de suas publicações no Instagram.



“Porque a gente ganhou junto com você #thelmacampeã”, escreveu ela na legenda da foto, na qual aparece feliz e ajoelhada na frente da televisão após Thelma ser anunciada como a grande vencedora do BBB20.



Iza lança oficialmente o remix do hit Brisa



A publicação fez bastante sucesso, tendo diversos comentários favoráveis ao post e mais de 1,3 milhão de curtidas.



“Foto linda!”, “Pretos no topo, meu amor”, “Vocês mudam o mundo”, foram algumas das declarações feitas.







Alcione elogia Iza na estreia do Música Boa na Globo



Reação de Babu ao saber da vitória de Thelma







Iza não foi a única artista a comemorar a vitória e representatividade de Thelma. Babu Santana, ex-colega de confinamento dela e que se tornou um grande amigo, também não segurou a emoção.



Saiba tudo sobre o BBB20



Acompanhando toda a grande final do programa diretamente dos estúdios do Multishow, junto com Bruno de Luca e Vivian Amorim, Babu Santana vibrou com a vitória da amiga de confinamento.



BBB20: Mensagem da mãe de Thelma após vitória emociona a web



Um dos apresentadores do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Bruno mostrou como Babu reagiu à vitória da agora ex-sister, por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram.



Thelma venceu o reality com 44,10% dos votos. Já Rafa Kalimann e Manu Gavassi conquistaram o segundo e o terceiro lugar no reality, respectivamente, com 34,81% e 21,09% dos votos.







Thelma faz 1° vídeo, após vencer o BBB20: ‘Sem palavras’



BBB20: Thelma quebra recorde de Beyoncé. Entenda!



BBB20: ‘Representatividade total’, comemorou Babu com Thelma