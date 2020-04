BBB20: ‘A trajetória é o maior prêmio’, diz Zé Luiz sobre Manu

“Baixinha Correria”. É assim que Zé Luiz se referiu à filha, Manu Gavassi, durante um bate papo cheio de simpatia e leveza com OFuxico.



Com a possibilidade de ser a ganhadora do Big brother Brasil 20, e faturar o almejado prêmio de R$1,5 milhão – pois foi direto para a final depois da Prova do Pódio, que rolou na quinta-feira (23) -, Manu Gavassi tem mostrado como ela é e quantas lições deu e recebeu dentro da casa mais vigiada do Brasil. Até mesmo nas discussões que teve com os brothers, Manu mostrou que é possível se arrepender, pedir desculpas e seguir “de boa”.



Numa entrevista exclusiva ao OFuxico, o radialista Zé Luiz, que anima as manhãs da rádio 89FM, em São Paulo, como apresentador do Dobalacobaco 2.Zé, e sempre traz o bordão “Zé Luiz Lhes diz”, contou quais os sentimentos em relação aos “perrengues” da filha na casa, os momentos de tristeza que ela viveu por lá, além de falar sobre o que ele acha que a filha fará com o prêmio, caso seja a grande vencedora na próxima segunda-feira (27). Confira!



OFuxico – Como está o coração do pai, vendo a filha chegar até a final do BBB20?



Zé Luiz – Olha a gente jamais, jamais mesmo, imaginou que ela estaria na final. Conversamos muito em casa antes dela ir. Falávamos que só não ia valer sair na primeira semana (risos). Nem imaginávamos que ela poderia estar na final, e agora a gente viu Manu seguindo, protagonizando frases, passando por paredões históricos, tudo é uma grande surpresa.



OF – Você acompanhava o BBB?



ZL – Não assistia, mas sei que minha filha não tem um perfil de brigar, polemizar, etc. Principalmente por conta da nossa esquisitice (risos), nosso jeito de ser mais zen, tranquilo, não via Manu na final do reality.



OF – E a reação dela ao ir para a final?



ZL – Ela é daquele jeito mesmo. Vi, durante esse tempo de BBB, pessoas falando que ela estava fazendo uma personagem e tal e eu ria muito. Ela é daquele jeito mesmo, não está fazendo personagem não. Ela é exatamente aquilo. Desculpa gente, mas ela é educada! Vai sempre te tratar com respeito, vai errar acertar… Passou por paredões, o jogo de ontem, tudo com o jeito dela.



OF – Qual foi sua reação ontem, quando ela venceu a Prova do Pódio e foi direto para a final?



ZL – Cara… dei um baita grito que acordou a vizinhança aqui (risos). Todos os paredões que ela passou, o jogo de ontem eu tento manter o estilo Beatles, Levi’s e tênis, entende? (risos).



OF – Antes de entrar, mesmo não imaginando ficar até a final, ela chegou a dizer o que faria com o dinheiro?



ZL – Nem falamos sobre isso, porque não imaginava essa possibilidade mesmo. Mas sei o quanto ela é focada no trampo dela, tem coisinhas a pagar, uma graninha pro pai também… Pra ver quanto ela é focada, esses vídeos todos que ela deixou prontos no Instagram, enquanto está na temporada, por exemplo, o de hoje onde ela diz “se você está assistindo esse vídeo, é porque estou bem perto da final”, enfim, foi sensacional o que ela fez. E ela se emociona. Ela disse outro dia “me expus, minha verdade está aí”, nem ela imaginava isso. Mas ela tem coisas pra acertar, ela financiou um apartamento para ela, tem as contas dela pra acertar. Mas sem planos, nem pensamos. Além disso eu, Zé Luiz, o pai, acho que, como ela tem projetos com artistas que estão começando, o Tilt But Single, uma agência que bola ideias para mídias de internet, onde ela quer atingir artistas que não tem espaço, então, tenho quase certeza que ela vai investir em novos talentos.



OF – E quando aconteceram as tretas na casa, acha que ela se excedeu ou que deixou de se defender?



ZL – Olha, realmente foram algumas tretas, tipo a batalha do biscoito, por exemplo, que rolou entre ela e o Babu. Ela foi super correta, foi até ele, conversou, se acertou. Ele mesmo, no dia, conversou com ela, pediu desculpas por ter se exaltado. Todos ali tiveram erros e acertos, dois lados envolvidos. Quando teve o plano dos meninos contra Mari e a Bianca, ela se posicionou e a palavra mais buscada desde então foi Sororidade [a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum]. Nós, seres humanos, julgamos o tempo todo. Ela soube, acima de tudo, conversar, colocar seu ponto de vista e se corrigia quando errava.



OF – Como você lida vendo a filha chorando algumas vezes por lá?



ZL – Fico desesperado, dá vontade pedir carona num helicóptero pra dar um beijo nela. Antes dela entrar me disse que lá, teriam momentos em que ela não estaria feliz. Então fico na vontade de dar aquele abraço nela quando está triste.



OF – E a reação ao presente que ela ganhou na casa, a Dua Lipa aparecendo no telão?



ZL – Foi inacreditável, pessoas disseram “mas ela nem dançou, nem curtiu”. Cara, ela nem conseguia se levantar. Quando eu soube que teria a apresentação da Dua lá, disse pra mim, ‘mano do céu’. Até a Manu entrar no BBB, a Dua Lipa sempre foi criticada como o “lixo do pop”. Aqui em casa, quando ninguém ainda falava sobre ela, Manu já mostrava o trabalho da cantora, a Catarina [outra filha] também. A gente sempre troca mensagens, elas me mostram coisas novas, sejam músicas, filmes, peças. Manu me apresentou Dua Lipa, disse “Pai, olha isso aqui!” Manu tem muita referência da Dua, desde que apareceu o primeiro áudio dela.



OF – E a dancinha sensacional que ela criou para a Dua?



ZL – Colocavam a música, acho até que de propósito, nas festas. Ela criou a coreografia, colocou o tamborzinho e ainda tem a parte que ela fala “se joga, faz o que quiser”. Ainda mais sabendo que ela era dura pra dançar. Ela fez uma turnê onde tinha que dançar. Foi, aprendeu e fez do jeito dela. Sabe que nessa que ela inventou no BBB, nem a gravadora acreditou no que que ela fez a dancinha.



OF – Surgiria uma parceria, de repente, com a Dua?



ZL – Olha, isso é pura futurologia (risos). Adoraria que rolasse.







OF – Qual foi a reação da Catarina, quando a Manu gritava, “olha isso, Rafa”, enquanto rolava o show da Dua Lipa?



ZL – Catarina não estava comigo, ela também tem a vida dela. Além do mais, não a vejo, desde que me isolei com minha mulher, a Rafa, por causa da quarentena. Nos falamos por WhatsApp e Catarina só me escreveu em caixa alta “PAAAAIIIII!”



OF – Você falou ali em cima, sobre ela te dar uma grana…



ZL – Sim e não é brincadeira não, é real. Ela trabalha muito desde os 17 anos, se tornou totalmente independente aos 18 anos e vive fazendo o que ama e gosta. A gente combinou aqui em casa, desde sempre, que sucesso é você viver fazendo o que ama e gosta e conseguindo realizar projetos. Não é ser milionária, ter helicóptero… Sucesso, claro, paga as contas, mas ela vive do que aa. Ela faz isso desde os 18 nunca foi rica nem milionária. Você me conhece, né¿ (risos) Trabalho hoje, pago conta, trabalho amanhã, pago conta. Ela me deve mesmo uma grana, porque às vezes ela tem um projeto e tipo, me fala que não tem o dinheiro pra fazer. Eu empresto e chega a hora de devolver o empréstimo. Começando cedo a trabalhas, no Em Família, Malhação, filmes, shows que ela apresenta, tudo conquistado por ela mesma. Então, se vier o dinheiro, a gente vai acertar umas coisas.



OF – Sobre a saída dela: neste momento de isolamento social, onde há um certo limite de distanciamento, acha que você vai conseguir se controlar e não abraçar sua filha?



ZL – Olha, não sei. Como não imaginava que ela chegaria até aqui, eu queria ir num paredão pra ver como era. Fui bem no último que teve plateia. No dia seguinte, voltando de carro, na estrada, vim devagar, acho que ali ouvi a primeira notícia, que talvez não tivesse mais paredões com público, por conta do coronavírus, quando a Globo acatou o isolamento. É frustrante não estar lá, não poder pular, chorar, abraçar e beijar. E sei que ela estará frustrada em sair e não tomar café da manhã, com a Ana Maria Braga. Então sei dessa tristezinha, mas o isolamento é importante nesse momento.



OF – Caso ela não leve o prêmio?



ZL – Se não trouxer o prêmio, a trajetória dela já é o prêmio. Ela está na final, uma grande conquista. A história que ela construiu e descobriu lá, só dela dizer que se auto sabotava por não querer enfrentar as coisas. O premio maior dela é a trajetória. Nem sei o que te falar. Vou descobrir uma palpavra pra gritar, tipo “solacanda” (risos) sei lá, inventar algo pra gritar no momento.



OF – Se não for ela a ganhadora, por quem você torce?



ZL – Essa final, a harmonia entre os quatro que estão lá, a semana muito legal que está acontecendo entre eles. Tiveram momentos muito lgais estes dias, cada umdiferente do outro. Tenho muita simpatia pela Thelma, Rafa e Babu. Aliás, quando falo sobre o Babu, as pessoas me detonam, tio “depois do que ele fez com a tua filha¿” As pessoas têm que entender que quando eles saírem de lá, vão se desculpar, vão ver o que acertaram ou não. São todos adultos. Aliás, imagina ficar 24 horas com câmeras apontadas pra você, mostrando pra todo mundo o que você faz, eu com câmera 24 horas na minha fuça, ia perder a cabeça também. Eu assisti tudo, tem coisas que eu falo e volto atrás. Por exemplo, quando ouvi Mamonas Assassinas eu disse “meu, isso não vai dar certo”, e os caras foram o maior sucesso. E eu voltei atrás no que disse. E hoje, rede social, as pessoas acabam exagerando. Torcendo pra Manu, mas se não for ela, quem receber que faça bom proveito, resolva problemas urgentes e sejam felizes.



OF – Em algumas provas ou até mesmo cozinhando, Manu disse que descobriu novos talentos…



ZL – Então, deixa contar uma coisa legal que aconteceu. O pessoal da Liga de Bocha Paraolímpico convidou a Manu para um encontro com eles. Eu não sabia que existia isso, pensava que era, tipo, Golf de Praia. Mas na Botcha Paraolímpica, eles usam a rampa igual aquela do jogo onde a Manu tinha que acertar a bolinha em uma pontuação alta, passando por obstáculos. Por isso achei que era Golf de Praia, que você manda a bolinha e ela sobe, desce, cai na água… tem a rampa bem parecida. Sempre brinquei que Bocha é coisa de velho (risos) e a Manu tem uma personagem de 87 anos, a Olga, que habita nela (risos).



OF – E as amizades na casa?



ZL – Minha Baixinha Correria (risos) me dizia “cra, como pode uma pessoa passar uma semana junto com quem nem conhece e já se tornar amigos?” E agora ela vê que lá, é possível fazer isso, além de chorar, falar de amor e amizade. E foi o que a Manu fez nessa trajetória.



