BBB20: ‘Agarrou o caubói’, disse Rafa sobre ex-BBB em festa

Após a dinâmica da noite de segunda-feira (21) do BBB20, na qual cada participante falou do que mais se orgulhava e do que mais se arrependia dentro da casa, Rafa Kalimann foi conversar com Manu Gavassi e Mari Gonzalez.



Durante a conversa, Rafa relembrou de quando viajou com sua amiga Elana Valenária, ex-participante do BBB19, na qual as duas foram para a festa do Peão de Barretos.



“A gente estava em Barretos e ela chama muita atenção, porque ela é ela é muito linda. A gente farreando, bebendo, chegou um caubói bonito e ela agarrou pela grade”, revelou Rafa, ainda explicando que o beijo aconteceu através da grade.



“Elana, não me mata!”, declarou a missionária logo depois, afirmando que Elana é muito especial para ela.



“Ela não liga, não. Espero que ela esteja solteira. Se não estiver [solteira], ela estava. Ela agarrou esse caubói, só que não sabia nada”, continuou contando.



“No outro dia ela falou: ‘Eu quero ele, o beijo dele é bom demais”.



“Ela é maravilhosa, não queria ir embora. Igual eu faço com vocês aqui, eu tinha que ‘arrastar ela’”, concluiu Rafa.



Vale lembrar que este não foi o único evento na qual Rafa e Elana participaram juntas, e Mari também já se encontrou com a ex-BBB algumas vezes.



Revelando o que faria com R$ 1,5 milhão



O Big Brother Brasil 20, da TV Globo, entrou na reta final, e a página oficial do programa resolveu mostrar quais foram as respostas dos 5 sobreviventes, antes do início do reality, a respeito do que fariam com R$ 1,5 milhão.



Rafa explicou: “Eu sou embaixadora de uma ONG na África e todos os anos trabalhamos para levantar recursos para comunidades do país. Graças a Deus o meu trabalho me permitiu realizar muitos sonhos e muitas coisas que eu vinha planejando no decorrer da minha história. Então, caso ganhe o BBB, eu vou doar para eles 100% do prêmio. Vamos construir uma comunidade para cerca de 400 pessoas viverem com acesso à escola, hospital e tudo que eles precisam e merecem.”



