BBB20: ‘Alvo mais fácil’, diz Ivy sobre votar em Babu

Na noite de domingo (19), Ivy foi a 15ª eliminada da casa do BBB20, recebendo 74,17% dos votos, e como todo participante que sai do reality, foi para o Bate-Papo BBB, entrevista no Gshow, e conversou com Ana Clara sobre sua participação no programa.



De cara, Ivy já afirmou que estava se sentindo eliminada já, afinal estava enfrentando no paredão pessoas na qual considerava muito forte: Rafa e Thelma.



Falando na médica anestesiologista, Ivy foi questionada sobre a relação com a mesma, mais especificamente no contragolpe do paredão que a eliminou e o castigo do monstro “Iarnuou”.



“Foi a pessoa que conversei menos, que tive menos proximidade”, garantiu a ex-sister.



Aproveitando o gancho de proximidade, Ana Clara perguntou a Ivy sobre ter votado diversas vezes em Babu, sendo o participante que mais recebeu votos da modelo durante o programa.



“Foi por coisa que achei que não tinha necessidade (brigas com Daniel e com Manu). Poderia ter mudado meu voto depois. Foi erro meu, mas me senti mais confortável por não machucar mais ninguém. Um alvo mais fácil. Foi uma coisa que ele fez na casa e não gostei e era menos próxima dele”, declarou Ivy.



Por fim, a entrevista passou por um tema bastante importante, que foi como tudo começou para Ivy no reality: a casa de vidro, na qual ela recebeu 61,45% dos votos na disputa com Renata e entrou oficialmente no BBB20.



Ivy afirmou que desejava ter contado com um pouco mais de cautela as informações que recebeu por meio de cartazes na Casa de Vidro, mas não se arrepende da maneira que contou.



“Eu queria ter conversado com a Marcela sozinha, colocar algumas coisas para ela. Mas o Dan já foi chegando e falando. Como estávamos juntos, pensei ‘não vou ficar calada’. Foi no impulso mesmo”, explicou.



“Fiquei preocupada de não falar e o público ficar chateada com a gente. Me senti um pouco na responsabilidade também. Talvez poderia ter feito com mais cautela. Não me arrependo, foi do jeito que tinha que ser”, concluiu Ivy.



