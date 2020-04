BBB20: Anitta critica briga de torcidas de Babu e Thelma

Anitta resolveu opinar sobre os ânimos acalorados entre as torcidas de Babu Santana e Thelma Assis, participantes do Big Brother Brasil. O paredão formado por ambos e Manu Gavassi, está gerando ansiedade e briga dos fãs.



A cantora fez textão na rede social analisando tal situação.



“Gente… acabei de saber aqui das brigas de administradores deles. Poxa, que triste. Acho que eles não deviam se prejudicar por conta de atitudes que não foram deles. Os dois se protegem tanto na casa. Acho que vão ficar arrasados quando saírem e verem isso”, disse ela.



A funkeira ainda explicou detalhes de sua percepção dos jogadores:



“Sabe por quê? Os dois já estão em desvantagem, pois não tiveram todo esse preparo e planejamento anterior aqui fora pra jogarem de fora enquanto estão dentro, sabe? Eles entraram sem esse know how e grande staff pra fazer um jogo online intenso aqui fora também enquanto estão lá”, pontuou a artista, que concluiu:



“Sei que eles são os que precisam mais do prêmio, mas nem é por isso. Eles são merecedores. Entraram sem o pré-treinamento, sem o conhecimento de deixar estratégias já prontas (e geniais, diga-se de passagem) pra fortificarem o jogo de dentro. Fico triste de ver os administradores brigarem porque eles mesmos lá dentro sabem a importância dos dois na final”, disse ela que ao final resumiu seu pensamento. Acho que eles não têm culpa do que fizeram aqui fora com suas contas”, finalizou.



