BBB20: Anitta faz proposta para Mari Gonzalez após eliminação

Se dependesse da torcida de Anitta, Mari Gonzalez não teria sido eliminada do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, na noite de terça-feira (21). A gata disputava a permanência no jogo com Manu e Babu.



Nas redes sociais, Anitta fez uma proposta para Mari: “Vem aqui pra casa pra gente chorar sua saída e meu cancelamento juntas. Eu deixei o quarto de hóspedes limpinho. Aqui não tem corona eu te prometoooooo.”



Anitta está solteira







Anitta não está mais namorando o empresário Gabriel David. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. O OFuxico entrou em contato com a assessoria da cantora, mas eles não comentarão sobre o assunto.



A cantora está fazendo lives se exercitando, conversando muito com os fãs, postando fotos, e até entrou na onda do BBB20 querendo a eliminação de Manu Gavassi e prometendo uma live com hits antigos, mas uma coisa que podemos perceber é que faz um tempinho que ela não é vista e nem cita o namorado nos vídeos.



Um fato curioso é que, ao anunciar que fará uma live de músicas religiosas, ela falou que tudo foi organizado por Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e grande amigo de Gabriel David, mas em nenhum momento ela cita o, até então, namorado.



Então, ao que tudo indica, Anitta está na pista novamente!