BBB20: Após campanha contra Manu, Anitta faz live e web reage

Ao longo do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, Anitta demonstrou sua torcida para Babu e Mari Gonzalez. Em certo Paredão chegou até a pedir pela saída de Manu Gavassi. Pois bem, a cantora teen permaneceu no jogo e é uma das finalistas.

Na madrugada deste sábado (25), Anitta foi uma das convidadas especiais a fazer uma live na última festa do BBB20 e a web não perdoou. Os fãs de Manu logo deixaram comentários no Twitter.



Saiba tudo sobre o BBB20







Confira as reações da web:



anitta: “gente se a manu sair vou fazer live” Anitta hoje está fazendo live, porém dentro da casa pra Manu que está na final. O karma! #BBB20 pic.twitter.com/8qD5V8vUTB

— (@RanuPortal) April 25, 2020



a cara da manu pra anitta Socorro #BBB20 pic.twitter.com/ldbdle8fcO

— Victor Oliveira (@iamvictordias) April 25, 2020



Anitta ia fazer Live caso a Manu fosse eliminada, acabou fazendo live pra Manu finalista pic.twitter.com/bcu64Pf8mr

— cadelinha da Ariana (@marcusromao_) April 25, 2020



A Manu procurando comida enquanto a Anitta canta na live kkkkkkkkk amo essa mulher #bbb20 pic.twitter.com/eDMknnyN2e

— (@yanbossi) April 25, 2020











Anitta doa biquíni



Toda fitness, Anitta retomou seus treinos em casa e para se sentir mais confortável, a cantora tem feito os exercícios no quintal, usando biquíni. Como prometido em uma live com o comediante Maurício Meirelles na última quinta-feira (23), ela anunciou nesta sexta-feira (24) que iria doar as peças usadas na mais recente aula para arrecadar dinheiro para ajudar o pessoal que trabalha na área de eventos.



Anitta já ficou com segurança e desconversa sobre Ludmilla







“Foi uma live para arrecadar doações para a galera que trabalha no mercado do entretenimento, eventos, teatros”, explicou ela, se referindo ao projeto Ajude 1 Freela. “A gente conversou que estou treinando de biquíni direto, falei que me sinto livre. Ele perguntou se eu poderia oferecer [o biquíni], porque eles [Allianz Parque] vendem coisas de artistas [para arrecadar doações]. Ele pediu para eu não lavar o biquíni, vai entender essa nojeira dele [risos]. Vai ser cumprida a promessa!”, afirmou a cantora em vídeos publicados no Stories do Instagram.



Irmão de Anitta vai ser papai: ‘Algo indescritível’



Corpão







Anitta está neste momento realmente disposta a realizar mais lives para seus seguidores, realizando uma transmissão em seu Instagram na última quarta-feira (22) na qual estava treinando.



Anitta assiste live de Fresno e pede música



Porém, este treino fugiu bastante do mais habitual, afinal, Anitta estava treinando na piscina, e exibiu todo o seu corpão vestida com um maiô fio-dental.



BBB20: Anitta faz proposta para Mari Gonzalez após eliminação



Por meio do feed do Instagram, a cantora compartilhou algumas fotos com o look, recebendo diversos elogios nos comentários.



“Jogando a potranca pro alto né migles?”, “Olha esse maiô!”, “Perfeita!”, foram algumas das declarações dos seguidores.