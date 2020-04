BBB20: Após retrospectiva, brothers emocionados pedem voto

O Big Brother Brasil 20 está na reta final e cheio de emoções até o último segundo. Na festa da última sexta-feira (24), foi difícil para os participantes restantes segurarem o coração.



Isso porque a produção preparou uma linda retrospectiva para que eles revivessem os melhores momentos da edição, o que levou o Top 4 às lágrimas.



Manu, Rafa, Thelma e Babu só perceberam ainda mais a importância de estarem nas últimas semanas de reality show e aproveitaram o Raio-X desta manhã para perdirem que suas torcidas se dediquem muito e façam com que vençam o programa.



Na ocasião, os brothers foram só elogios ao evento da última noite e confessaram suas expectativas para estarem na final da casa mais vigiada do Brasil.



“A festa foi muito legal! A gente viu vários vídeos nossos. Eu falei: ‘nossa, estou aqui dentro’. Gente, votem bastante, quero muito ficar aqui. Por favor, me deixem ficar, eu imploro a vocês, me deixem continuar vivendo isso aqui ate a Final”, disse Rafa, que está enfrentando o último Paredão.



Babu, que também está emparedado, também tirou o momento para falar com seus fãs.



“Por favor, votem para eu ficar, quero muito ficar. Ontem foi a melhor festa do Big Brother. Eu peço para que vocês me deixem ficar para concluir essa viagem que eu entrei. Só quero sair por último, então ajudem o pai, me deixem ficar”, pediu o ator.



Thelma, por sua vez, disse que a festa foi um momento de leveza em meio à difícil berlinda que enfrenta com os outros dois amigos.



“O Paredão tem sido muito difícil porque a gente se gosta. E aí, de repente, surge essa festa. Consegui transformar um sentimento de ansiedade em alegria, orgulho misturado com euforia, com tudo que foi essa festa de ontem, que foi maravilhosa. Estou muito feliz, me ajudem a ficar nessa Final”, comentou a médica.



Já Manu, que conseguiu garantir sua vaga na Final por vencer a última prova, acabou brincando com o fato de ter visto suas imagens e percebido como tem sido seu comportamento no jogo.



“A festa foi muito boa. Desconfio que seja a última. Curti horrores. Amanheceu, e a gente continuava lá. Amanheceu mais, e a gente seguia lá. Foi muito emocionante ver as nossas cenas pela primeira vez aqui. Descobri que choro muito e abraço muito”, concluiu.



Neste sábado (25), descobriremos quem é o participante que vai deixar o BBB20 e será formada a grande final. Na próxima segunda-feira (27), será anunciado quem ganhará o prêmio de um milhão e meio de reais.



