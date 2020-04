BBB20: Babu assa bolo e dá primeiro pedaço para Manu

Babu surpreendeu as meninas com um bolo durante a madrugada.



“Meu Deus! É bolo de bolo?”, perguntou Manu.



O brother respondeu que era de chocolate. Enquanto Babu cortava uma fatia, Rafa brincou: “O primeiro pedaço vai para…”.



E o ator respondeu: “Para a primeira finalista do BBB”.



As meninas elogiam o bolo do brother que fica decepcionado com o resultado: “No meio ficou cru.”



As meninas disseram que não tem problema.



