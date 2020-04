BBB20: Babu chora ao matar a saudade da namorada e filhos

Babu Santana foi o último participante a deixar o Big Brother Brasil 20 antes da Grande Final e foi recebido pela família quando chegou ao hotel Hilton Barra, no Rio de Janeiro.



A namorada, Tatiane Melo, e os filhos, Carlos e Laura, surpreenderam o ator ao irem encontrá-lo mesmo em meio à pandemia de coronavírus.



Muitos amigos também compareceram ao local, além de fãs do brother, que gritaram “Campeão!”, mostrando todo o carinho e admiração por ele.



Babu chorou muito e ficou bastante emocionado por poder abraçar as pessoas queridas novamente. Ele ainda entregou os ovos de Páscoa aos filhos e, diante das câmeras, deu um beijão de máscara para brincar com a amada.



A filha mais nova do ex-brother, Pinah, e o pai, Luiz Carlos, não puderam estar presentes por serem do grupo de risco da COVID-19, mas não faltarão oportunidades para ele matar essa saudade imensa que sente por eles.



















Eliminação



A emoção tomou conta da casa do Big Brother Brasil 20, na noite deste sábado (25). Quatro participantes esperavam ansiosamente pelo resultado do último Paredão desta edição, que trazia Babu, Rafa e Thelma.



Manu foi a vencedora da última prova da casa, a Prova do Pódio, que garantia sua vaga na final, deixando os demais colegas na berlinda.



Em conversa com a casa, Tiago Leifert falou sobre as meninas eliminarem todos os homens do reality, menos Babu que enfrentou 10 paredões e desta vez deixou a casa.



Neste sábado a eliminação aconteceu fechando com 236 mil votos. Babu Santana deixou o reality com 57,15%. Thelma teve 31,41% e Rafa ficou com 11,44% de votos.



