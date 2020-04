BBB20: Babu fica emocionado com Gabigol fazendo sua dancinha

Babu Santana não conseguiu chegar à Grande Final do Big Brother Brasil 20, porém tem muitos fãs fora da casa mais vigiada do País, desejando muito que ele tenha bastante sucesso e trabalhos após o confinamento



A torcida do ator é gigante e isso inclui muitos famosos nesse grupo. Um deles com certeza é Gabigol, que já até mesmo fez a dancinha do brother na comemoração de um de seus gols.



Além de querer que o ator ficasse no BBB, o jogador ainda deixou um vídeo especial para ele, que o deixou muito feliz e sentimental, principalmente por ver seu time e seu ídolo.



“Fiquei emocionado. Uma das maiores saudades era ver o Flamengo ganhando tudo”, falou.



Uma das preocupações do brother na casa também era se Gabigol tinha ou não renovado o contrato com seu time.



“Queria muito saber se ele tinha ficado ou não. Que bom que ficou. Espero que seja cada vez mais ídolo. Torço muito por você”, disse ele mandando o recado para o craque.



Babu ainda mostrou que ‘pirou’ quando soube que tinha a torcida dele. Com o sorrisão de orelha à orelha, agradeceu ao profissional.



“Que maneiro! Valeu, Gabizão”, comemorou.







Babu revelou para quem está torcendo nesse BBB



Babu foi o último participante a deixar o Big Brother Brasil 20 antes da Grande Final e já tem uma favorita para ganhar o reality show.



Durante a entrevista para o Rede BBB, o ator declarou que quer ver Thelma campeã, sem esconder a admiração e torcida por ela desde sempre.



“A Thelma sintetiza todo o meu pensamento. Sempre pensei que, se não fosse eu, tinha que ser ela. Thelma é uma referência para todas as meninas pretas do Brasil. Passou por todas as dificuldades, enfrentou todo tipo de preconceito e se tornou médica. Hoje, consegue ter uma profissão nobre, se divertir, ajudar a mãe dela. Para mim, ela é o símbolo desse BBB”, disparou ele em defesa da sister.



Por outro lado, durante a berlinda, a equipe que cuida das redes sociais de Babu aqui fora acabou pedindo para votarem para Thelma ser eliminada, enquanto os administradores das páginas dela também pediram para que votassem contra o ator, isso acarretou em uma grande briga entre as torcidas e muitas críticas do público.



