BBB20: Babu Santana deixa hotel com a namorada após a final

Após ter conferido todas as emoções da grande final do BBB20 participando do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Babu Santana foi clicado, já na tarde desta terça-feira (28), deixando o hotel em que estava hospedado, localizado no Rio de Janeiro.



Com uma calça vermelha, o famoso ator deixou o lado torcedor de futebol à mostra, ao usar, em tal ocasião, uma camiseta do Flamengo.



Na saída do hotel, Babu também foi clicado na companhia da namorada, a artista e modelo Tatiane Melo. O casal, aliás, estava usando máscaras de proteção para o rosto, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Antes de deixar o local definitivamente, o também ex-BBB atendeu alguns pedidos por fotos que recebeu, de fãs que também estavam pela região.



Babu ficou em quarto lugar, no programa de sucesso da Globo, que, aliás, consagrou Thelma como sua grande vencedora.



Pouco depois da grande final, Babu ainda se encontrou, na madrugada desta terça (28), no hotel, com Rafa Kalimann, que ficou em segundo lugar no jogo, e os pais da ex-sister.



Reação com vitória da colega











Thelma se consagrou, ainda na noite da última segunda-feira (27), a grande campeã do BBB20. Acompanhando toda a grande final do programa diretamente dos estúdios do Multishow, junto com Bruno de Luca e Vivian Amorim, Babu Santana vibrou com a vitória da amiga de confinamento.



Dentro do programa, o famoso ator, aliás, ficou bem próximo de Thelma e defendeu a médica, sempre que teve a oportunidade.



Um dos apresentadores do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Bruno mostrou como Babu reagiu à vitória da agora ex-sister, por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram.



Thelma venceu o reality com 44,10% dos votos. Já Rafa Kalimann e Manu Gavassi conquistaram o segundo e o terceiro lugar no reality, respectivamente, com 34,81% e 21,09% dos votos.



