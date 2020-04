BBB20: Babu Santana fala de missão: ‘Fazer café para os meus filhos’

Babu Santana é um paizão mesmo! Não só no apelido, mas nas ações com os filhos. Um dos participantes mais carismáticos desta edição do Big Brother Brasil, que terminou na última segunda (27), pouco a pouco o ator vai retomando sua rotina.



Hoje foi dia de encher de carinho os herdeiros: Carlos, Laura e Pinah. O trio recebeu um mimo especial do artista.



“Bora para batalha? Primeira missão: Fazer café para os meus filhos! Estava com saudades”, disse ele, e sua rede social.







Emoção final



Após ter conferido todas as emoções da grande final do BBB20 participando do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Babu Santana foi clicado, já na tarde de terça-feira (28), deixando o hotel em que estava hospedado, localizado no Rio de Janeiro.



Com uma calça vermelha, o famoso ator deixou o lado torcedor de futebol à mostra, ao usar, em tal ocasião, uma camiseta do Flamengo.



Na saída do hotel, Babu também foi clicado na companhia da namorada, a artista e modelo Tatiane Melo. O casal, aliás, estava usando máscaras de proteção para o rosto, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Antes de deixar o local definitivamente, o também ex-BBB atendeu alguns pedidos por fotos que recebeu, de fãs que também estavam pela região.



Babu ficou em quarto lugar, no programa de sucesso da Globo, que, aliás, consagrou Thelma como sua grande vencedora.



Pouco depois da grande final, Babu ainda se encontrou, na madrugada da última terça (28), no hotel, com Rafa Kalimann, que ficou em segundo lugar no jogo, e os pais da ex-sister.