BBB20: ‘Beijo para o Hadson, Lucas e Prior’, debocha Manu

Na madrugada desta segunda-feira (27), Manu, Rafa e Thelma ganharam um cooler para curtirem a noite. Depois de assistirem suas trajetórias no programa ao vivo, elas começaram a conversar sobre algumas passagens do jogo.



Uma das lembranças foram conversas entre Lucas Gallina, Felipe Prior e Hadson, mas não com relação ao plano de sedução, mas sim sobre o Almoço do Anjo em que os três estavam juntos.



“Sabe uma ceninha que deve ter sido boa de conteúdo, que deve ter causado intriga? Esses meninos no almoço do anjo. Todas as aspas saíram de lá, falando mal da casa inteira”, disse a cantora.



Thelma questionou se era o Anjo que Lucas ganhou. Manu confirmou e acrescentou: “Gallina, Prior e…?”



“Hadson”, completou Rafa.



Manu, então, aproveitou o momento para ironizar: “Beijo para os três”, disse, dançando com a taça de espumante na mão.



