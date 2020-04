BBB20: Boninho confirma que Rafa é a última líder da edição

Mais uma vez, como de costume, Boninho tirou dúvidas dos seguidores em relação ao desenrolar do reality show após o paredão mais recente.



De cara, ele informou que Rafa é a última líder do BBB20, e que a próxima prova vai valer apenas uma vaga para a final.



Saiba tudo sobre o BBB20



“Ontem foi a última liderança?”, questionou uma fã.



“Líder sim. Agora é uma vaga para a final”, respondeu Boninho.



O diretor também confirmou que a final será entre três participantes, e que a produção ainda não decidiu os convidados especiais da atração.



BBB20: ‘Sem o BBB, ia tentar engravidar’, revelou Thelma



Anitta promete live caso Manu seja eliminada do BBB20







Não é de hoje que falamos que os famosos estão curtindo bastante o BBB20, ainda mais pelo fato que estão todos de quarentena e curtindo bastante o que vem passando na televisão.



Porém, desde o Paredão que teve a eliminação de Felipe Prior, que enfrentou Mari e Manu Gavassi e teve um total de mais de 1,5 bilhão de votos, os ânimos estavam mais calmos aqui do lado de fora, mas isso mudou mais uma vez.



BBB20: ‘Ele é muito forte aqui fora’, diz Ivy sobre Babu



Depois da eliminação de Ivy, mais um Paredão foi formado na casa. Rafa se tornou a nova Líder e indicou Mari Gonzalez. Manu Gavassi foi a mais votada na casa e, como teve contragolpe, acabou puxando Babu para o Paredão.



Se a berlinda é encarada como forte dentro da casa, aqui fora, eles nem imaginam o que está acontecendo. Primeiro, Felipe Prior não gostou nada da união de torcidas de Manu e Babu para tirar Mari Gonzalez.



Impressionante como as pessoas não tem atitude pra ganhar o BBB20. Vamos fazer o paredão de final . Adianta o que ficar até a final e não ganhar , vamos arriscar babu x manu . Sem ir no óbvio torcidas. Deixa a mari de fora . BBB jogo de risco, não pra medroso .

— Felipe Prior (@felipeprior) April 20, 2020



Depois, Bruna Marquezine está organizando mais um mutirão em suas redes sociais para que Manu Gavassi possa ficar na casa. “Vai ter mutirão às 15:00, 19:00 e 22:00 aqui e no Instagram! Mas até lá foquem nos mutirões que estão rolando O TEMPO TODO nas páginas da @manugavassi !!! Não precisa de mutirão para votar até o dedo cair! Boraaaaaaa que ainda dá #FicaManu #FicaBabu”, escreveu.



Vai ter mutirão às 15:00, 19:00 e 22:00 aqui e no Instagram! Mas até lá foquem nos mutirões que estão rolando O TEMPO TODO nas páginas da @manugavassi !!! Não precisa de mutirão pra votar até o dedo cair! Boraaaaaaa que ainda dá #FicaManu #FicaBabu

— Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 20, 2020



Agora, Anitta também entrou na brincadeira e, até então avessa à lives, prometeu fazer uma live com hits antigos, caso Manu Gavassi seja eliminada. “Vou jogar uma responsa pra vocês: se o Babu e a Mari ficarem, eu faço uma live e canto as antigas na live”, prometeu Anitta.



BBB20: Fãs de Manu Gavassi celebram 12 milhões de seguidores







O bicho está pegando fogo aqui fora com este Paredão. Quem será que sai: Manu, Babu ou Mari?



BBB20: Ivy diz que sister era um ‘personagem’ no reality



Sem máscara, Ivy grita, beija e abraça fãs na porta do hotel



Bianca Andrade sobre festa do BBB20: ‘Queria beijar todo mundo’