BBB20: Boninho dá spoiler da prova de imunidade desta semana

Se tem uma pessoa que não está nem aí sobre dar spoiler, esta pessoa é Boninho, diretor da Globo e do BBB20. Com isso, após a eliminação de Mari Gonzalez, ele mostrou um vídeo da equipe do programa e aproveitou o post para responder os fãs.



E não pense que ele escondeu o jogo, não. Era tudo bem direto e reto. Ao ser questionado sobre quando seria a prova de imunidade, já que a última liderança foi de Rafa Kalimann, ela respondeu: “Quinta”.







Outro fã pediu para que ele falasse como seria a Prova e Boninho novamente não hesitou: “Quiz”.







Sobre a festa da final, muita gente queria saber como seria, já que não há a possibilidade de contato físico por conta do coronavírus, e Boninho afirmou que os ex-participantes estarão presentes, mas virtualmente.



Vale lembrar que o BBB20, que terminaria na próxima quinta-feira (23), foi esticado pela produção e chega ao final na próxima segunda-feira (27).







Dua Lipa na final do BBB20







Depois da eliminação de Mari Gonzalez, que perdeu a disputa em Paredão contra Babu Santana e Manu Gavassi , Boninho fez um vídeo mostrando a equipe dos bastidores do BBB20 e rasgou elogios aos profissionais.



Porém, o que chamou a atenção foi outra coisa. Ao ser questionado sobre a presença da cantora internacional Dua Lipa na final do BBB20, Boninho revelou que ela irá aparecer, mas sem maiores detalhes.



“Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa”.



“Ela vai aparecer”, respondeu Boninho, sem dizer se será por mensagem, vídeo ou ao vivo.







Para quem não sabe, Dua Lipa é a dona da canção Don’t Start Now, que ficou conhecida no BBB20 pelas coreografias que Manu Gavassi fez com os brothers em algumas festas nesta reta final.