BBB20: Brothers recebem almoço escolhido pela família

Esta sexta-feira (24) foi mais um dia emocionante desta reta final do BBB20, e de certa forma, a família dos brothers participaram desta vez.



Enquanto os brothers estavam descansando na sala após a realização do Raio-X, foram surpreendidos pelo anúncio de mais uma ação do iFood nesta edição.



O almoço de cada um dos participantes foi escolhido pela família de cada um, e ao lerem as instruções, os 4 finalistas se emocionaram.



“Hoje o almoço foi escolhido com muito carinho por suas famílias no app do iFood. É a comida favorita de vocês enviada diretamente por quem vocês amam. Aproveitem, tem sobremesa também! Não esqueçam de lavar bem as mãos e jogar as sacolas e embalagens no lixo”, disse o recado lido por Rafa Kalimann.



O BBB20 já está em sua reta final, com Manu Gavassi tendo conquistado sua vaga no pódio na noite de quinta-feira (23) ao vencer a prova de quiz, enquanto Babu, Rafa e Thelma estão disputando o último paredão desta edição.



Em dado momento desta sexta-feira (24), Babu parou na sala para observar o Queridômetro, quando reparou um emoji na qual não curtiu.



“Alguém me deu banana, vou descobrir quem é. Agora está fácil”, afirmou ele, que correu para a área externa e questionou Rafa e Thelma.



“Quero saber quem me deu banana”, declarou Babu.



“Você estava reclamando que acabou a comida! Queria fazer compras, usar suas estalecas. Te alimentei!”, disse Rafa



“Está vendo em quem eu vou votar na próxima rodada”, brincou Babu.



