BBB20: Brothers relembram dos melhores momentos

Na noite de segunda-feira (20), Tiago Leifert conversou com os cinco finalistas do Big Brother Brasil, da TV Globo, e perguntou “Qual o seu momento de maior orgulho no jogo?”, “E o momento que você mais se arrepende?”.



Manu foi a primeira a responder: “Momento de orgulho…Vou falar uma conversa que eu tive com Babu lá no começo do jogo. A gente estava muito frustrada, e o Hadson não saiu, fiquei assustada com aquilo, daí eu comecei a chorar muito lá fora e borrei minha maquiagem inteira”. Ela, então, rememora: “O Babu veio conversar comigo. Ele foi muito fofo, ele falou: ‘eu acho que você está lutando sozinha. Talvez só você esteja frustrada’, daí eu falei: ‘eu vou continuar borrando a minha maquiagem pelo o quê eu acredito’. Foi um grande momento pra mim e eu vou continuar borrando minha maquiagem. E obrigada, Babu, pelas conversas.”



Em um momento de arrependimento, ela disse: “Nas últimas semanas, no último mês as coisas ficaram bem tensas aqui e eu não sabia como lidar e acabei julgando muito, falando coisas que não tinham necessidades de colocar para fora naquele momento”, a cantora continua: “Não vou falar que me arrependo, porque eu também tenho orgulho de ter me posicionado. Às vezes me dóis mais julgar e perceber que sou injusta que ser julgada.”



Mari começou a falar do orgulho.



“Em alguns momentos eu me perguntei muito e analisei meu jeito no jogo, minhas atitudes, minhas formas de jogar. Aí entrei numa coisa de análise, eu fui eu o tempo inteiro e eu consegui lidar muito bem com as situações e me orgulho disso. Apesar de ter entrado num conflito comigo mesmo, mas pensei que eu fui eu mesma e estou ouvindo as pessoas como eu faria lá fora”.



De arrependimento, ela contou: “Me arrependo de algumas coisas aqui dentro. Uma delas, foi no início do jogo, eu falei algumas coisa desnecessária e me arrependi muito. Se pudesse voltar atrás, eu faria diferente”.



Em seguida foi a vez de Babu.



“Tiveram pequenos gestos, no começo, fiquei pensando como conquistar essa galera e pensei: ‘tá aí, com conquistá-los na cozinha'”. O ator rememora: “Quando fiz batata-frita para o Prior e ele adorou, fiz a rabada para a Marcela que não gostava e ela adorou”. Ele continua: “Esses pequenos gestos me emocionam muito”, disse sobre momentos de orgulho.

Já de arrependimentos, Babu afirmou: “Eu me arrependo muito quando eu fui tentar argumentar com a Manu e eu não consegui colocar minhas ideias e fiz uma provocação, me arrependo disso. Tem algumas brigas que eu me arrependo, outras não”, e rememora a ‘Guerra do Biscoito’ e completa: “Brigar com a Manu naquele momento me deixou mal”.



Thelma explicou: “Foi muito marcante pra mim quando você (Tiago) entrou no primeiro dia e falou: ‘parabéns, vocês são os 9 escolhidos’. Ali caiu a minha ficha e eu falei: ‘meu Deus, é verdade, eu fui escolhida, eu vou ter a oportunidade de mostrar para o Brasil quem eu sou de verdade’”.



Ela também tem arrependimentos: “Todas as vezes que eu tentei resolver as coisas no grito. Quando eu virei pra Flayslane e falei: ‘você vai gritar? Eu vou gritar mais alto que você’. E um momento que eu gritei aqui na sala, e esse eu paguei a língua de verdade e eu falei: ‘esse povo fica gritando que é amigo, amigo aqui é 1 milhão e meio’. Não tem essa de amizade, olho para um lado, vejo meninas que eu nunca imaginei convier, olho pro outro vejo o Babu, que tem uma história de vida que eu me identifico. Eu paguei a língua com esse negócio de amizade.”



Rafa disse: “Difícil pontuar momentos. Primeiro ponto é ter chegado até aqui, ter coragem de escancarar quem nós somos. Tenho orgulho de ter sido tão eu o tempo todo, acho que eu entrei mais introspectiva. Eu me posicionei quando achei necessário, falei o que achava certo e errado. Me arrependo de ter falado mais que o necessário, poderia ter me expressado de forma que eu poderia ter feito diferente. Mas não me arrependo de ter colocar para foram minha verdade.”



De arrependimento, Rafa contou: “Gostaria de deletar a minha briga com a Flayslane. Não que eu me arrependa de ter falado o que eu falei, mas porque não é a rafa, eu prefiro analisar, eu espero, eu vejo fatos, eu vou considerando coisas, e cheguei ao extremo de falar ‘eu não consigo mais, eu preciso pôr pra fora’, e esse é um dos pontos que eu me arrependo. Com a Mari também, a gente teve questões eu falei que me senti constrangida de ter julgado. Mas conseguimos resolver essa situação”. E finaliza: São pontos que eu me arrependo, mas no demais, tenho muito orgulho.”



