BBB20: Brothers revelam o que fariam com R$1,5 milhão

O Big Brother Brasil 20, da TV Globo, entrou na reta final, e a página oficial do programa resolveu mostrar quais foram as respostas dos 5 sobreviventes, antes do início do reality, a respeito do que fariam com R$ 1,5 milhão.



Babu não titubeou ao responder.



“Muita gente vai ficar feliz (risos)”, brincou o ator, se referindo às dívidas que pretende pagar com o valor em dinheiro.



Ele também entregou um sonho antigo, que teria a possibilidade de realizar:



“Tem um Réveillon que eu sempre tento fazer, em uma ilha de Paraty, com toda a família e os amigos. Vou finalmente poder dizer que é por minha conta”, disse.



Manu Gavassi afirmou: “Eu sempre vi o dinheiro como um facilitador de sonhos. Muito mais que pensar no valor, eu penso no sonho que eu posso realizar com ele. E não só os meus, mas os de outras pessoas também. Sempre investi muito em projetos ligados às Artes e à Comunicação. Gosto muito de música, cinema e teatro. Com certeza eu investiria mais nesse campo.”



Mari disse: “Primeiramente, o prêmio vai para a minha família: meu pai, minha mãe e meus irmãos. Depois eu quero ajudar amigas mais próximas de mim que estão precisando. Quero guardar uma reserva para me garantir e poder montar minha outra família. E eu já contribuo em projetos sociais, mas quero poder ajudar mais.”



Rafa explicou: “Eu sou embaixadora de uma ONG na África e todos os anos trabalhamos para levantar recursos para comunidades do país. Graças a Deus o meu trabalho me permitiu realizar muitos sonhos e muitas coisas que eu vinha planejando no decorrer da minha história. Então, caso ganhe o BBB, eu vou doar para eles 100% do prêmio. Vamos construir uma comunidade para cerca de 400 pessoas viverem com acesso à escola, hospital e tudo que eles precisam e merecem.”



Thelma afirmou: “Eu quero sair do aluguel, comprar um apartamento e ajudar minha família.”