BBB20: Brothers são surpreendidos com momento de SPA

A tarde desta quarta-feira (22) foi de surpresa, para os quatro participantes que ainda estão na disputa pelo grande prêmio do BBB20.



Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Thelma e Babu Santana não conseguiram se conter, de tanta felicidade, após serem presenteados com um belo momento de cuidados com a beleza e o visual, com direito a diversos tratamentos para a pele e o corpo.



“Bem-vindos ao spa do BBB20. Esse é um dos momentos para vocês se cuidarem. No nosso spa vocês encontram produtos para a pele e o corpo. Aproveitem e relaxem, vocês merecem!”, foi o recado lido por Rafa, a atual líder, para os brothers.



Já de roupão branco, todos chegaram a brindar, principalmente por terem chegado à reta final do reality de sucesso.



Saída de Mari Gonzalez



Mari Gonzalez foi a eliminada do Big Brother Brasil 20 na última terça-feira (21) e logo na manhã seguinte já participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, onde abriu o jogo sobre sua passagem pelo reality show.



Eliminação de Mari Gonzalez bomba de reações na web



Na ocasião, a influenciadora digital relembrou a polêmica briga entre os homens e mulheres da casa, que se deu por uma tentativa deles de ‘seduzirem’ a sister e fazê-la se ‘queimar’ com o público por ser infiel no relacionamento com Jonas Sulzbach. É claro que a estratégia não deu certo e os brothers foram desmascarados por Marcela e Gizelly na época.



Ao assistir com mais detalhes o ‘plano de sedução’, Mari afirmou que foi um baque muito grande, pois os considerava seus amigos verdadeiros.



BBB20: Mari vê cena de brothers e entra em choque



“Para mim, aquele momento foi um baque muito grande. Foi a minha maior decepção no programa, porque eu não esperava. Algumas pessoas envolvidas andavam comigo, brincavam, ficava junto e quando recebi a notícia foi um choque muito grande. Eu fiquei até sem reação (…) Os que me pediram desculpa, eu perdoei. O perdão não é para a pessoa, é para mim, me fez bem aquilo. Mas indignada eu fiquei. Muito triste”, declarou.



Durante o programa, Fátima também fez uma pergunta que mandaram pelas redes sociais sobre Lucas, um dos brothers envolvidos nessa polêmica e que foi apontado como o pivô para o plano acontecer.



A internauta questionou se ela teria ficado com o fisioterapeuta caso não tivesse descoberto que se tratava apenas de uma estratégia para queimá-la.



BBB20: Jonas escreve declaração para Mari Gonzalez



“Essa pergunta é surreal. Eu tenho namorado, sou apaixonada, quero casar com ele, ter uma família. Jamais ficaria com o Lucas”, enfatizou Mari.



E por falar no namorado, a influenciadora fitness ainda foi surpreendida ao vivo. A apresentadora contou em primeira mão que Jonas tinha a pedido em casamento enquanto ela ainda estava no Big Brother Brasil.



“Como assim, gente? Eu soube por cima que teve um vídeo com meu pai e minha mãe. Isso aqui é em primeiro mão, não estou sabendo direito, você que está me contando”, disse ela, envergonhada.



Mari e Jonas se encontraram logo que ela deixou o reality show, mas parece que ele ainda não tinha falado que queria atualizar o status de relacionamento com ela. Quando soube por Fátima, ficou feliz da vida.



BBB20: Mari se emociona ao reencontrar Jonas e família



“Ele falou que teve uma conversa com meu pai e com a minha mãe. Que o meu pai falou que a gente nasceu para ficar junto. Mas pedido de casamento não estou sabendo, não”, confessou, abrindo o sorrisão.