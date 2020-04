BBB20: Bruna Marquezine esclarece roupa igual a de Manu em vídeo

Bruna Marquezine se tornou a maior fã do Big Brother Brasil depois que soube que sua melhor amiga, Manu Gavassi, entraria na mais nova edição da casa mais vigiada.



Desde o primeiro dia, a atriz não perdeu nenhum momento e vive comentando tudo o que acontece no reality show em suas redes sociais. Além de, é claro, torcer muito para que a cantora continue no jogo.



BBB20: Bruna Marquezine pede para Mari Gonzalez não odiá-la



Marquezine se dedica bastante em mutirões de votação para defender a sister e, para o último Paredão, que Manu disputou a permanência com Babu Santana e Mari Gonzalez, a estrela até participou de um vídeo especial para a campanha #FicaManu, ao lado de outros famosos.



O que chamou mesmo a atenção foi que o look que ela usou nas imagens era idêntico ao da amiga na noite de eliminação. Que conexão!



Veja o vídeo:











BBB20: Bruna Marquezine mexe o popozão para Manu ficar



BBB20: Fãs de Manu Gavassi celebram 12 milhões de seguidores



Em seu Instagram, Marquezine esclareceu a situação, dizendo que ela já tinha visto que Manu tinha esse conjunto e tinha comentado quando ela usou no programa.



A marca, como sabe da amizade das duas, resolveu mandar uma roupa igual para a atriz, que resolveu usar em homenagem à cantora. Isso é que é amizade!



“Para quem ficou sem entender por que eu estava com a mesma roupa que a Manu no vídeo do ‘Fi-fica Manu’, a mesma roupa que ela usou hoje… A Manu já usou essa no programa. Eu fiz um comentário aqui nos stories falando que ela estava a coisa mais graciosa, toda de toalha de piquenique. A coisa mais linda. A marca, bem-humorada, me mandou um recado super fofo e me mandou uma igual”, explicou Bruna.







BBB20: Manu Gavassi sofre queimadura de segundo grau







Bruna Marquezine pede para Mari Gonzalez não odiá-la



A eliminação da última terça-feira (21) pegou fogo no Big Brother Brasil 20. A disputa do Paredão de Mari Gonzalez, Manu Gavassi e Babu Santana ficou bastante acirrada até os minutos finais da votação, declarando a musa fitness como a escolhida para deixar a casa mais vigiada do Brasil.



BBB20: Manu e Babu caem no choro após passarem pelo Paredão



A melhor amiga de Manu, Bruna Marquezine, aproveitou a ocasião para deixar um recado para Mari, pedindo para que ela não a odiasse por ter votado nela e por ter feito campanha contra.



Isso só aconteceu porque a atriz queria muito que a cantora ficasse na casa e, como a influencer era a competidora direta dela nessa berlinda, a estrela pediu votos para que ela fosse eliminada.



BBB20: Rafa mostra arrependimento em relação à Mari



No Instagram de Mari Gonzalez, Bruna Marquezine deixou sua mensagem, mostrando que gosta muito dela apesar do jogo tê-la obrigado escolher entre uma e outra.



“Deusa grega! Vai brilhar ainda mais! Não me odeia, por favor, e deixa eu continuar te chamando para festas por DM [mensagem direta]! Eu sou a Pugli da Manu”, escreveu ela, fazendo referência à melhor amiga de Mari, Gabriela Pugliesi.



Marquezine e Gonzalez se conheceram em viagem para a Grécia, em uma festa que as duas dançaram e curtiram muito juntas.



BBB20: Anitta faz proposta para Mari Gonzalez após eliminação



BBB20: Mari vê cena de brothers e entra em choque