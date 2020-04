BBB20: Bruna Marquezine ganha look inspirado em Babu Santana

Bruna Marquezine está uma pilha de nervos com o último episódio do Big Brother Brasil, que revelará a campeã da edição 20. Não é segredo para ninguém que sua favorita é a amiga Manu Gavassi, que chegou à final juntamente com Rafa Kalimann e Thelma Assis.



Enquanto não chega a hora de se emocionar, a atriz usou sua rede social para mostrar o modelito que havia ganhado de um styling, inspirado em uma fantasia que Babu Santana usou, em uma das últimas brincadeiras da casa mais vigiada do país.



A peça original foi produzida com sacos plásticos por Manu Gavassi, Rafa Kalimman, Mari Gonzalez, Ivy Moraes e Thelma Assis.



“Realmente o brasileiro precisa ser estudado. Ele desconhece limites. Esse BBB foi longe demais. Meu pai! Lembram de quando as meninas vestiram a Bubu e eu falei, ‘Rita Lazzarotti, (minha stylist) se vira que eu quero um look igual’. Babu, olha isso! Tenho a roupa do Bubu. Manu, sua criação está em minhas mãos”, disse ela, toda encantada.







Atuar com Manu Gavassi







Além da festa de aniversário, Bruna Marquezine já tem mais planos para quando encontrar Manu Gavassi após o BBB20. Com uma amizade formada durante a novela Em Família, da Globo, a dupla não se encontrou mais na atuação, o que despertou a curiosidade de um seguidor da atriz.



Questionada se deseja estar em um projeto com a amiga novamente, Marquezine respondeu: “Tenho vontade de fazer a série dela, Garota Errada, que o Selton Mello vai dirigir”, afirmou, se divertindo.



Garota Errada é um projeto existente de Manu Gavassi voltado para a internet e a artista já deixou claro o desejo de transformá-lo em uma série, inclusive, dirigida por Selton Mello, o que ele já deu um sinal positivo sobre.



O pai de Gavassi, Zé Luiz, até apareceu nas respostas do tweet pedindo para fazer teste para o papel de… Pai da protagonista!



“Eu quero fazer o teste para o papel do pai dela”, brincou.



