BBB20: Bruna Marquezine pede para Mari Gonzalez não odiá-la

A eliminação da última terça-feira (21) pegou fogo no Big Brother Brasil 20. A disputa do Paredão de Mari Gonzalez, Manu Gavassi e Babu Santana ficou bastante acirrada até os minutos finais da votação, declarando a musa fitness como a escolhida para deixar a casa mais vigiada do Brasil.



BBB20: Manu e Babu caem no choro após passarem pelo Paredão



A melhor amiga de Manu, Bruna Marquezine, aproveitou a ocasião para deixar um recado para Mari, pedindo para que ela não a odiasse por ter votado nela e por ter feito campanha contra.



Isso só aconteceu porque a atriz queria muito que a cantora ficasse na casa e, como a influencer era a competidora direta dela nessa berlinda, a estrela pediu votos para que ela fosse eliminada.



BBB20: Rafa mostra arrependimento em relação à Mari



No Instagram de Mari Gonzalez, Bruna Marquezine deixou sua mensagem, mostrando que gosta muito dela apesar do jogo tê-la obrigado escolher entre uma e outra.



“Deusa grega! Vai brilhar ainda mais! Não me odeia, por favor, e deixa eu continuar te chamando para festas por DM [mensagem direta]! Eu sou a Pugli da Manu”, escreveu ela, fazendo referência à melhor amiga de Mari, Gabriela Pugliesi.



Marquezine e Gonzalez se conheceram em viagem para a Grécia, em uma festa que as duas dançaram e curtiram muito juntas.



BBB20: Anitta faz proposta para Mari Gonzalez após eliminação



BBB20: Mari vê cena de brothers e entra em choque











Mari Gonzalez se emociona ao reencontrar família e o namorado, Jonas Sulzbach



Mari Gonzalez foi a eliminada da vez na última terça-feira (21) e, apesar da quarentena de coronavírus e da falta de plateia no Big Brother Brasil 20, a família da ex-sister fez questão de encontrá-la na saída.



BBB20: Mari é eliminada com 54,16%



A musa fitness foi surpreendida por seus familiares e o namorado, Jonas Sulzbach, que mataram a saudade e a deixaram extremamente emocionada.



Aos prantos, Mari foi recepcionada na porta do hotel e não segurou o choro e a felicidade em rever seus amados. A surpresa foi ainda maior quando viu muitos fãs na frente do local, que também esperavam por ela.



BBB20: Jonas escreve declaração para Mari Gonzalez



A ex-BBB foi pura simpatia com todos e abriu o maior sorrisão enquanto falava com seus admiradores, além de tirar muitas selfies com eles.



Mari deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 54,16% dos votos em Paredão contra Manu Gavassi e Babu Santana.