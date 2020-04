BBB20: Caio Castro torce por Babu e alfineta Gizelly Bicalho

Caio Castro decidiu usar o próprio perfil oficial que possui, no Instagram, na hora de demonstrar a torcida por Babu Santana, no BBB20.



“Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar”, chegou a escrever o famoso ator, ao compartilhar uma foto com o colega de profissão, na rede social.



Por meio dos comentários da postagem, Gizelly Bicalho, uma das ex-participantes do programa da Globo, comentou sobre o assunto.



“Gente, Caio me conhece de onde? (risos)”, escreveu a advogada, que, aliás, recebeu uma resposta do próprio artista.



“Você eu conheço do Paredão, que foi eliminada com 54,79% dos votos”, afirmou Caio, só fazendo com que tal publicação desse ainda mais o que falar.



Sucesso na internet após reality



Mesmo com a eliminação, ainda na última terça-feira (14), do BBB20, Gizelly parece estar vendo a popularidade aumentar, ainda mais, principalmente quando o assunto é a internet.



Na última sexta-feira (17), por exemplo, as palavras Hurricane Gizelly on TT ficaram, durante horas, entre os assuntos mais comentados do Twitter.



As expressões em inglês, aliás, foram usadas, aparentemente depois da própria advogada ter comentado, durante uma live, que não entendia vários dos termos da língua estrangeira que costumam viralizar, nas redes sociais.



Além de várias palavras, os internautas aproveitaram a ocasião para compartilhar alguns dos mais divertidos memes, inclusive feitos com imagens da participação de Gizelly no reality show de sucesso da Globo.



Diversas demonstrações de carinho para a agora ex-sister também lotaram a internet, em tal ocasião.



‘Engordei 10 quilos após o programa’



Gizelly fez uma revelação surpreendente, durante bastidores de ensaio de fotos para a Rede BBB.

A advogada criminalista afirmou que ganhou uns quilinhos a mais durante sua passagem pelo reality show.



“Engordei 10 kg no programa. Perdi todas as roupas que levei para lá. Lá dentro não quis malhar e comia tudo que tinha direito. Sei que aqui fora, quando voltar a minha rotina diária de atividade física e alimentação saudável, perderei todos os quilinhos que ganhei. BBB é só uma vez na vida! Depois a gente recupera!”, disse Gizelly.



