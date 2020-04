BBB20: ‘Carência’, explica Victor Hugo sobre paixão por Gui

O Big Brother Brasil 20 foi marcado, entre tantas coisas, pelo polêmico relacionamento de Guilherme e Gabi Martins.



Isso porque, desde o início, outras pessoas estavam envolvidas nesse rolo todo, como Bianca Andrade, que despertou o ciúmes da cantora após ter dito que queria ficar com o modelo, e também Victor Hugo, que se apaixonou pelo brother e iniciou um ‘trisal’ aos olhos do público.



Gabi Martins se entristece ao ver vídeos de Gui e Boca Rosa



Em entrevista a Quem, Victor Hugo confessou que talvez seus sentimentos por Guilherme se deram por conta da carência de estar confinado e de ter uma pessoa legal ao lado dele.



“Hoje eu tenho plena consciência de tudo o que aconteceu. O fato de estar em um confinamento, com uma pessoa bacana próxima, fez tudo ficar confuso. Pode ter sido uma carência. Mas quando começou, tudo rolou num campo de muito respeito”, declarou.



Victor Hugo sobre ataque de haters: ‘Me senti humilhado’



O psicólogo também afirmou que pensava que os telespectadores estavam se divertindo com a história de ‘trisal’ e não achando que tudo aquilo era verdade. Ele se surpreendeu quando viu que os fãs do programa levaram a situação com seriedade.



“Eles me chamavam para ir para a piscina e para a cama com eles. Pensava que estaria hilário para quem via aqui de fora. Quando soube que as pessoas levaram a sério, fiquei muito chocado”, alegou.



‘Quero de volta’, diz Guilherme sobre escapulário que está com Victor Hugo



Sobre ficar ou não com Guilherme, Victor Hugo respondeu que acha que não daria certo. Ele afirmou que só se relacionou com mulheres e que não passou de atração física com homens, além de que sua assexualidade faz tudo ficar diferente.



“Acredito que não rolaria. Minha realidade como assexual é muito diferente. A cada dia que passa, me conheço mais. Até então, só tive relacionamentos com mulheres. Com homens, já tive atração física. Com o Gui, meu pensamento era de cuidar, porque o via sofrendo. No meu pequeno histórico de relacionamentos, achava que estava apaixonado. Até pelas conversas que tenho com ele aqui fora, vi que é nada a ver. A gente conversa direto pelo Whatsapp. De todo os outros, fiquei mais próximo dele após a saída”, contou.



BBB20: Gui Napolitano deleta todas as fotos com Gabi Martins



Aproveitando a deixa, o ex-brother também comentou que, enquanto fala bastante com Guilherme, por outro lado Gabi ainda não foi procurá-lo.



Desde que a cantora foi eliminada do programa, ela ainda não conversou com Victor Hugo, mesmo com toda a amizade que tiveram dentro da casa e com a campanha que ele fez para que ela permanecesse no jogo.



“Gabi não falou comigo até agora. Ajudei bastante na campanha dela, para que ficasse mas, por enquanto, nada”, disparou.



Vale lembrar que, depois de terem deixado o reality show, Gabi e Guilherme terminaram o relacionamento. O rápido romance virou tema de música da cantora, que se mostrou chateada com tudo o que aconteceu e que foi o modelo que tomou a decisão.







BBB20: ‘Respeito’, disse Gabi sobre término com Guilherme



BBB20: ‘Vamos seguir como amigos’, diz Guilherme sobre Gabi



BBB20: Gabi Martins compõe música sobre Guilherme