BBB20: ‘Chorei quando ela entrou’, diz pai de Manu Gavassi

O BBB20 chega ao fim nesta segunda-feira (27), tendo se tornado uma das edições mais marcantes do programa, e diversos participantes se destacaram no decorrer do reality, com Manu Gavassi por exemplo.



Tendo participado do histórico paredão de 1,5 bilhão de votos, chamado a atenção de Dua Lipa com sua dança e ainda a primeira finalista confirmada, Manu mostrou sua força e porque está concorrendo com Thelma e Rafa pelo prêmio.



Seu pai, Zé Luiz, radialista, jornalista e apresentador da rádio 89 FM, comentou um pouco sobre a passagem da cantora pelo BBB20 em entrevista à revista Trip.



Muito amoroso com sua filha, o pai de Manu comprou parte das brigas dela fora da casa, afirmando ter se preocupado muito com a agressividade que as pessoas transmitiam.



“As pessoas que estão lá são humanas. Se colocarem uma câmera 24 horas por dia em mim ou em você, nós vamos cometer erros e acertos. Não estou falando da minha filha, mas de todos”, declarou ele, antes de afirmar que as redes sociais mostram um Brasil bastante polarizado.



“Eu entrei no Twitter em 2010 e sempre usei redes sociais, para comunicação, divulgação, bater papo, futilidades. E de um tempo para cá realmente, o mundo polarizou, o Brasil polarizou demais, começou a ir para um lado de política e agora qualquer coisa é um motivo. E as pessoas não se baseiam em nada, dizem “e só a minha opinião”. Elas estão só externando a raiva e o ódio”.



“Como é que a gente explica um paredão como o da Manu com o Felipe Prior, que envolveu aquele monte de jogador de futebol, o filho do presidente falando mal da minha filha, artistas… E quando ele falou Prior, eu olhei pra janela de casa e parecia Copa do Mundo, o pessoal gritando. Tem alguma coisa aí que a gente ainda não sabe medir, para além do ‘estamos isolados em casa’, para além do ‘não temos opção’”, completou, falando de como o paredão impactou a vida do público do reality.



Por falar em impacto e polarização, Zé Luiz contou que já recebeu comentários e respostas sobre Manu Gavassi que chegaram a assustá-lo.



“Você não pode estigmatizar alguém lá dentro e você continuar tratando assim. Quando sair, acabou. E os termos que se usam são muito pesados, muito. Eu recebo respostas aqui que são assustadoras. Tem um ódio que é gratuito. Não guardei nada específico, mas eu vi coisas muito pesadas na saída da Ivy Moraes. Calma. Às vezes, vai tomando uma proporção. Aí você vai pra política e, hoje, você vai ver, tá uma guerra, um oitavo ministro fora desse governo delirante, e as pessoas se atacam nas redes. Qual será a proporção que a internet reflete a realidade?”.



“Eu às vezes falo do presidente só com a letra B e falo dele com o nome inteiro. Quando eu falo inteiro, é engraçado, de repente, vem uma enxurrada, com o mesmo perfil, alguns repetem até o texto e muitos não são nem robôs, são pessoas mesmo. É um momento muito delicado e as pessoas estão destilando muito ódio, pegam um programa de entretenimento e começam a atuar como se fosse 100% real, e não é”, revelou ele.



Ainda, ele fez questão de contar como foi o processo de entrada de Manu no BBB20 e como ele chegou a descobrir.



“Quando ela me contou, foi bonitinho, porque ela me chamou para um almoço. Ela falou: ‘Pai, eu vou te contar uma coisa, mas, antes de você surtar, eu quero que você escute tudo o que eu vou te falar’. Eu, pai, super protetor, falei: ‘Filha, o que está acontecendo? Você está doente? O que fizeram?’. E ela: ‘Pai, não, espera, deixa eu explicar. Eu pensei e decidi entrar no BBB’. Eu lembro que falei ‘puta que pariu, Manuela, você me assustou. Eu achei que era uma doença, ou um algum problema muito sério’. Ela riu e eu falei que isso era tudo bem, né. ‘Você deve ter pensado nos prós e contras. Não fala assim que eu me assusto’”.



“Foi tudo bem, foi tranquilo. É lógico que é um tiro de canhão, um programa de altíssima exposição, que pode construir alguém ou destruir. E lá não são atores, são seres humanos lá dentro. Mas se você conseguir fazer isso, ser você mesma, a Manuela, não é porque é minha filha, eu adoraria ser amigo dela. Ela é muito engraçada, muito divertida e muito leal. A proposta tem que ir lá com a sua verdade. Eu até brinquei com ela: ‘Se der no saco, sai. Vai lá pro confessionário e vai embora’. Ela disse que ia entrar e ficar até o fim”, informou.



Falando da relação com Manu, Zé Luiz declarou ainda ter ficado muito emocionado ao ver a cantora entrar de fato no BBB.



“No dia que ela entrou, eu tive uma crise de choro. Eu falei: ‘Mano do céu, a Manuela está entrando no Big Brother. Como eu fui concordar com isso? Que loucura!’ Isso é muito grande, em todos os aspectos, na exposição, e eu nem sabia dizer como é grande na vitória, mas agora, para mim, ela já atingiu a vitória faz um tempo e agora, que ela está na final, é mais vitória ainda. Mas foi muito assustador. Naquela primeira noite, quando eu vi que ela entrou, eu tive uma crise de choro que foi foda! Não vou ver minha filha enquanto ela estiver lá, é desesperador. Não deseje isso para as pessoas que você ama”, contou, antes de dizer que era um alívio ela ter entrado no reality neste momento de isolamento.



“Tem esse alívio, sim, ainda bem que ela está lá. Mas eles saem agora no momento de aceleração da pandemia. Eu achava que no dia que a Manu saísse eu ia estar lá, vou abraçar, beijar, e não vou estar. Eu não posso, estou em isolamento, eu tenho 58 anos. Não tenho asma, mas eu tenho um perfil asmático. No inverno, eu sempre me cuido com remédios, tomo alguns cuidados comigo. Ninguém deve ir para a rua neste momento, sair do isolamento, mas eu sou um perfil que não pode mesmo. A Manu vai sair e vai ficar frustrada. Alguém vai receber ela e explicar como está o mundo. Isso me aflige, me dá ansiedade, dor de estômago. São experiências muitos novas todas juntas”, declarou.



Por fim, Zé Luiz finalizou a conversa falando da cumplicidade entre eles.



“Tudo que ela fala lá é real, mesmo essa coisa que ela fala de namorados. A gente conversa muito e ela sempre me falou coisas da vida dela e eu sempre falei coisas da minha vida. A gente sempre trocou ideia. Ela muitas vezes vem me perguntar coisas do trabalho também, por eu ser da área. Mas eu sempre digo que o importante é o feeling dela, é sua maior ferramenta. “Vai pelo que você sente.” E ela vai”, concluiu.



