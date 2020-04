BBB20: Com Manu na final, Marquezine sofre ataques na web

Bruna Marquezine se deparou com críticas de alguns internautas durante a madrugada. Tudo por conta de sua torcida declarada por Manu Gavassi, no Big Brother Brasil 20, da TV Globo.

Logo após a eliminação de Babu Santana, Bruna acabou virando alvo de torcedores que não ‘engoliram’ o resultado do jogo.

Indignada, Bruna começou a expor as ofensas recebidas.



Um internauta começou a escrever: ““Você era melhor e mais relevante quando ficava pelada na novela(…)”

Bruna rebateu: “E vamos de expor macho hétero”

Já em outro momento, outra pessoa a atacou e relembrou romance da atriz com Neymar.



Ambas as ofensas foram apagadas pelos usuários logo depois da exposição da atriz.



Saiba tudo sobre o BBB20



Bruna Marquezine chama Thiaguinho de pai durante live show



Bruna Marquezine se pronuncia após fake alfinetar Anitta



Meu anjo, se decide. Ou eu sou só a ex no menino, digo, adulto Ney, ou eu tenho poder e influência suficiente pra mudar todo o rumo do maior reality show do país. Os dois não dá! https://t.co/MiXyrDA1Mm



— Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 26, 2020