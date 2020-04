BBB20: Daniel revela a Ivy que não está namorando Marcela

Depois que deixou a casa mais vigiada do país, Ivy partiu para o Bate-Papo BBB com Ana Clara e durante a conversa ela recebeu a surpresa da presença de Daniel por chamada de vídeo. Vale lembrar que os dois entraram juntos na casa do BBB20, após estarem na Casa de Vidro.



Assim que entrou no telão, o ator contou sobre o que vivenciou na casa e o que fará daqui para frente. “A gente errou, sim, tivemos a nossa missão. Mas agora vamos focar nas coisas boas e aprender com os erros”, falou Daniel.



Ele ainda confirmou para Ivy que o namoro com Marcela, até o momento, não foi engatou. “Estamos conversando”, disse, complementando que já viu Marcela depois do jogo, mas que, por conta do coronavírus, não estão conseguindo ter um contato maior.



Ao falar de Daniel, Ivy ainda contou que a postura com Daniel com relação às estalecas foi de uma forma branda demais.



“Poderia ter falado de forma mais rígida. Erramos nisso. Fomos levando muito na brincadeira. Deveria ter sido mais firme com ele, sim. Na minha Festa do Líder, fiquei muito chateada. Já estava de saco cheio também. Foi totalmente desnecessário. Mas aí ele chorava e acabava ficando tudo bem”, disse.



