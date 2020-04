BBB20: ‘Desculpa, amor’, chora Thelma, após perder a prova

Logo após falar com Tiago Leifert e justificar a razão pela qual deve disputar a final do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, Thelma foi até o Quarto Céu e começou a chorar.



Sozinha, ela dizia: “Desculpa, amor. Desculpa, família”.



No ao vivo, Thelma pediu ao público para ficar.



“Eu sou muito focada em tudo o que eu quero. Eu dei uma pausa na minha profissão para me jogar aqui. Eu tenho conseguido conquistar os meus sonhos, mas esse é um dos maiores, e está inteirinho nas mãos de vocês. Então, por favor, eu já voltei de três Paredões. Quem se identificou, quem gosta de mim, me ajude a ir para essa Final, que é um meus maiores sonhos”, disse.



Dinâmica da última prova



A dinâmica da Prova do Pódio foi assim:



“Para essa prova, teremos um quiz sobre a temporada. Quem fizer os primeiros 5 pontos está na final. Quem controla os pontos são vocês, que vão colocar os pontos feitos na parte de acrílico”, disse Liefert.



E pela primeira vez na atração, os brothers puderam assistir algumas cenas do que rolou na casa nesta temporada.



Babu foi o primeiro a ir para a berlinda. Em seguida, saiu Rafa. Manu e Thelma empataram cmo 4 pontos cada e, no mata-mata, Manu levou a melhor.



Depois disso, aconteceu a formação do Paredão, que terá a eliminação no sábado (25). Restarão então três participantes que vão suar frio até o resultado final: o prêmio de 1,5 milhão de reais na segunda-feira (27).



O último Paredão desta temporada do BBB20 foi formado por Babu, Rafa e Thelma.



A pergunta que levou Manu à final



Prova disputada! Enquanto Babu e Rafa foram eliminados por conta da pontuação mais baixa, Manu e Thelma empataram. Ganhava quem fizesse o primeiro ponto no mata-mata, formando assim os 5 pontos que determinariam quem seguiria direto.



A pergunta foi: A cor do capacete do alpinista que fica na escada do BBB20 é laranja?



Manu optou por falso e Thelma por verdadeiro.



A cantora ganhou a Prova do Pódio e foi direto para a final.



O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado, logo após Fina Estampa e, aos domingos, após o Fantástico.