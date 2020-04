BBB20: ‘Doce ogro’, Boninho chora com eliminação de Babu

A emoção tomou conta da casa do Big Brother Brasil 20, na noite do último sábado (25). Babu Santana foi o último participante a deixar o Big Brother Brasil 20 antes da Grande Final e deixou muitos fãs bastante tristes com essa eliminação.



Inclusive até mesmo Boninho, diretor do reality show, ficou com o coração na mão de ver o ator sendo o escolhido para sair. Em seu Instagram, o Big Boss respondeu alguns comentários de seus seguidores e chegou a afirmar que sofreu muito por causa do Paredão.



“Tiraram meu Babu”, escreveu uma internauta.



“Sofri muito”, respondeu Boninho.



“Triste, queria Babu na final”, comentou outra.



“Babu é um doce ogro”, apelidou o diretor.



“Chorei pelo Babu”, confessou mais um.



“Chorei muitas vezes durante esse BBB, mas não vale. Choro por qualquer coisa”, garantiu.







Eliminação



No último sábado (25), quatro participantes esperavam ansiosamente pelo resultado do último Paredão desta edição, que trazia Babu, Rafa e Thelma.



Manu estava mais tranquila, já que foi a vencedora da última prova da casa, a Prova do Pódio, que garantia sua vaga na final, deixando os demais colegas na berlinda.



Em conversa com a casa, Tiago Leifert falou sobre as meninas eliminarem todos os homens do reality, menos Babu que enfrentou 10 paredões. Porém, o escolhido desta vez era ele para deixar a casa.



A eliminação aconteceu fechando com 236 mil votos. Babu Santana deixou o reality com 57,15%. Thelma teve 31,41% e Rafa ficou com 11,44% de votos.



