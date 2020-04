BBB20: ‘É o símbolo do BBB’, diz Babu sobre Thelma campeã

Babu Santana foi o último participante a deixar o Big Brother Brasil 20 antes da Grande Final e já tem uma favorita para ganhar o reality show.



Durante a entrevista para o Rede BBB, o ator declarou que quer ver Thelma campeã, sem esconder a admiração e torcida por ela desde sempre.



“A Thelma sintetiza todo o meu pensamento. Sempre pensei que, se não fosse eu, tinha que ser ela. Thelma é uma referência para todas as meninas pretas do Brasil. Passou por todas as dificuldades, enfrentou todo tipo de preconceito e se tornou médica. Hoje, consegue ter uma profissão nobre, se divertir, ajudar a mãe dela. Para mim, ela é o símbolo desse BBB”, disparou ele em defesa da sister.



Por outro lado, durante a berlinda, a equipe que cuida das redes sociais de Babu aqui fora acabou pedindo para votarem para Thelma ser eliminada, enquanto os administradores das páginas dela também pediram para que votassem contra o ator, isso acarretou em uma grande briga entre as torcidas e muitas críticas do público.



Eliminação



A emoção tomou conta da casa do Big Brother Brasil 20, na noite deste sábado (25). Quatro participantes esperavam ansiosamente pelo resultado do último Paredão desta edição, que trazia Babu, Rafa e Thelma.



Manu foi a vencedora da última prova da casa, a Prova do Pódio, que garantia sua vaga na final, deixando os demais colegas na berlinda.



Em conversa com a casa, Tiago Leifert falou sobre as meninas eliminarem todos os homens do reality, menos Babu que enfrentou 10 paredões e desta vez deixou a casa.



Neste sábado a eliminação aconteceu fechando com 236 mil votos. Babu Santana deixou o reality com 57,15%. Thelma teve 31,41% e Rafa ficou com 11,44% de votos.



