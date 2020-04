BBB20: “Ela é incrível”, diz Léo Chaves sobre Rafa Kalimann

Léo Chaves, que fazia dupla com o irmão Victor, e partiu para carreira solo, foi um dos artistas que apresentou sua live show no último domingo (26). E, durante o encontro virtual, o sertanejo não parou de elogiar Rafa Kalimann, influenciadora digital que está na grande final do Big Brother Brasil.



“A Rafa está na final, e não é porque ela participou do meu clipe. Eu a conheço, ela é incrível, tem uma ação solidária, um comportamento muito bacana. É uma moça diferente. Além de ser muito bonita”, disse ele.



Os fãs dos dois juram que é hora de shippar o novo casal da praça. Vai dar namoro?







Clipe “pegação”







Após os rumores de affair entre Rafa e Leo Chaves, os fãs nem vão precisar esperar a sister sair para ver os dois juntinhos. Por enquanto, a pegação está disponível no YouTube.



O cantor lançou o videoclipe do hit Jéssica, no qual Rafa participou. Durante as cenas, o clima esquenta e o cantor leva a gata para casa onde o clima esquenta.



O clipe foi lançado em meio à bomba de que Rafa estaria namorando Leo na vida real. A informação foi trazida pelo colunista Leo Dias.



A assessoria de imprensa deu mil e uma explicações de que não era verdade e de que a sister permanecia solteira.



No entanto, recentemente, antes da festa, Gizelly entregou que, pelo menos, um rolo existe entre os dois.



“Sonhei com o boy da Rafa”, disse.



As demais meninas quiseram saber quem é o sortudo e arriscaram algumas perguntas:



“É cantor?”.



Após Rafa, ficar sem jeito e tentar desconversar dizendo que não tem boy, Gizelly cantou:



“Fadaaa, fada queridaaaa…”, se referindo à música da dupla Victor e Léo.



