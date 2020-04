BBB20: ‘Ele é muito forte aqui fora’, diz Ivy sobre Babu

O Encontro com Fátima Bernardes voltou à programação da TV Globo, mas em um formato diferente por conta da pandemia do novo coronavírus.



Uma das grandes convidadas da atração foi Ivy, a 15ª eliminada do BBB20, que respondeu às perguntas de Fátima sobre a experiência do reality e suas posturas dentro da casa.



BBB20: Ivy diz que sister era um ‘personagem’ no reality



De cara, Ivy já teve que responder sobre o que pensava sobre ser eliminada do programa, e mais uma vez afirmou que já estava sentindo isso quando foi para o paredão com Thelma e Rafa.



“Fiquei bem insegura quando as pessoas que estavam comigo começaram a sair. Eu não sabia ao certo o que eu poderia ter falado, mas sei que sou uma pessoa muito falante. Tudo que vem na minha cabeça, eu falo. Tudo que eu sinto, eu falo, expresso. Então, por algum momento, fiquei com medo de ter falado alguma coisa que pudesse ter machucado alguém”, declarou a modelo.



Sem máscara, Ivy grita, beija e abraça fãs na porta do hotel



Sobre ela ter falado algo que desagradaria ao público, o polêmico vídeo, no qual Ivy está conversando com Flay,entrou em pauta, com uma avaliação da própria participante do lado de fora agora.



“Eu e a Flay estávamos conversando nesse momento no sofá. A Flay falou que ela se considerava preta. Aprendi até a falar ‘preto’ dentro da casa, porque eu falava ‘negro’ e o Babu me corrigiu. Ele e a Thelma me ensinaram que o correto era ‘preto’ para falar da cor da pele.”



BBB20: Anitta promete live, se Manu for eliminada



“A Flay que não usava da cor da pele para se justificar nos 30 segundos que tínhamos ali para a gente se defender. Eu falei que também não concordava, porque não acho que isso seja uma coisa ruim para se falar. Eu quis dizer no intuito de por que falar isso? Não é distinção, qual o problema ser preto?”, explicou.



Mais uma vez, Ivy foi perguntada sobre o motivo que a levou a votar tantas vezes em Babu, e mais uma vez reforçou que foi por questão de proximidade e atitudes.



Bianca Andrade sobre festa do BBB20: ‘Queria beijar todo mundo’



“Dentro do jogo, para mim, era muito difícil votar nas pessoas, uma coisa bem dolorida. O Babu teve, em algum momento do jogo, atitudes que eu não gostei. Uma coisa pequena a gente acaba pegando por motivo de voto”, disse ela.



“Foi um erro que tive dentro da casa. Por medo de machucar quem estava comigo, para não votar em outras pessoas dentro do grupo, eu acabei insistindo [em votar no Babu]”, completou, antes de dizer que o brother é o possível campeão do BBB20, apesar de sua torcida por Mari.



BBB20: Daniel revela a Ivy que não está namorando Marcela



“Devido ao Babu ter ido várias vezes ao Paredão, eu acho que ele ganha o programa. Ele é uma pessoa muito forte aqui fora. Mas a minha torcida é para a Mari”, afirmou Ivy.



Por fim, a ex-BBB concluiu informando que ainda não conseguiu se encontrar com o filho, mas isso deve acontecer esta noite.



“Hoje eu consegui ligar para a minha mãe pela manhã e vi no vídeo antes de vir para cá. Estou com muita saudade. Muita mesmo”.



BBB20: ‘Alvo mais fácil’, diz Ivy sobre votar em Babu



BBB20: Eliminação de Ivy e novo Paredão bombam na web



BBB20: Novo Paredão é formado por Babu, Manu e Mari