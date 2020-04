BBB20: Eliana opina sobre a grande final do reality show

Assim como muitos famosos, Eliana também comentou o episódio final do BBB20, que aconteceu na noite de segunda-feira (27), consagrando Thelma Assis campeã. A apresentadora do SBT publicou um texto em sua rede social, elogiando a conquista da médica.



“Nessas horas não há concorrência. Pois o que aconteceu neste programa foi transformador. Esta vitória é de todas nós mulheres que desde nossa existência lutamos contra as injustiças sociais, o machismo, preconceito e a falta de respeito. Obrigada Brasil, me emocionei com a escolha tão representativa deste Big Brother. Arthur, meu filho, fez questão de assistir e aplaudir!”, disse ela.



A mãe de Arthur e Manuella ainda mandou um recado para o comandante da atração:



“Você foi absurdamente forte, se posicionou e mostrou, mais uma vez, o quanto é capaz!! Receba meu carinho e respeito. Tiago Leifert você foi sensível e brilhante em sua condução.”, finalizou.







Quarentena







Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias estão se reinventando na comunicação uns com os outros. Eliana, por exemplo, teve que matar a saudade da mãe, por meio de uma videochamada que aconteceu no dia 31 de março.



“Momento mais difícil é ficar longe de quem a gente ama. Não vai ser fácil, mas vai passar. Te amamos Eva. Obrigada por seu sorriso largo e sua alegria”, escreveu a loira em seu perfil do Instagram.



Até que tudo se normalize, a apresentadora do SBT segue em quarentena assim como os demais colegas de emissora.



