BBB20: Equipe de Babu ofende Thelma e fãs ficam revoltados

Thelma foi vítima mais uma vez de racismo durante sua participação no Big Brother Brasil 20. Desta vez, ela foi alvo de um comentário ofensivo vindo da equipe que administra as redes sociais de Babu Santana enquanto este ainda está confinado.



A pessoa por trás do Twitter do ator disse que Thelma era “mucama de fada”, fazendo referência ao apelido que Manu Gavassi recebeu de sua torcida e chamando a médica de escrava.



“Toda fada tem uma mucama para lhe servir”, escreveu a pessoa.



A postagem logo foi deletada, mas foi bastante reproduzida pelos internautas, que ficaram revoltados com o que foi dito e logo detonaram o comentário.



O público levantou a hashtag ‘Thelma merece respeito’ aos assuntos mais comentados da rede social. Veja o que falaram sobre o tópico:







é triste todos esses ataques que a Thelma vem recebendo na internet. Porém mais triste ainda é ver ela recebendo esses ataques dos adm do Babu, a mesma sempre o defendeu lá dentro. Esses adms passaram dos limites. Se querem respeito aprendam a respeitar!



THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/GiGPYjlq9y

— thai (@thaicomments_) April 23, 2020







Eu indo votar no babu se ele cair nesse paredão, sem dó e sem piedade #ThelminhaCampea



THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/XS56ypDvhh

— Noah (@Noahgabe97) April 23, 2020







THELMA MERECE RESPEITO



VAI TER FINAL FEMININA SIM pic.twitter.com/fBDBtMtPat

— Alter ego (@livre_lua) April 23, 2020







Vocês são muito seletivos vey



THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/K0JNJ2PKOM

— Haseul (@lecitiaaa_) April 23, 2020







o adm do twitter do @BabuSantana chamou Thelminha de mucama so por ela estar junto as meninas, depois apagou a postagem.



cavou a cova do Babu #bbb20 THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/nUxcfk2YKa

— Jadson (@Jad_Augusto) April 23, 2020







THELMA MERECE RESPEITO , respeitem ela ou mando os 5 furiosos quebrarem sua cara pic.twitter.com/4mp7Pmq9nx

— Tigresa Sem Coração (@SemTigresa) April 23, 2020







me desculpem, mas pra mim o prêmio só tem uma merecedora



THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/dMRuCeFQ2U

— andre (@andretristee) April 23, 2020







essa mulher é incrível e tem todo meu respeito e admiração.



THELMA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/JLmvEvtW4t

— (@dxngerousangel) April 23, 2020







ADM do Babu chamando a Thelma de Mucama é o cúmulo né, Logo eles que vivem lutando contra as coisas que o Babu sofreu dentro da casa, Não dá pra meter uma coisa dessa nessa altura do Campeonato né… THELMA MERECE RESPEITO#REDEBBB #BBB20 pic.twitter.com/7dmEko8v6X

— Luuh (@Cilia2908) April 23, 2020







Equipe de Babu pediu desculpas posteriormente



Depois, a equipe de Babu Santana veio a público para pedir desculpas para a Thelma.



No Twitter, reconheceram que a postagem tinha sido bastante ofensiva não só para a sister, como para todas as outras mulheres negras e se manifestaram pelo ocorrido.



“Postamos um conteúdo que continha um estereótipo desumanizador de mulheres negras e lamentamos profundamente por isso. Erramos. Sentimos muito. Galera, sempre usamos textos e tweets para criar conteúdo para vocês, dessa vez, não nos atentamos aos termos usados e sim no contexto do texto como um todo, que explicou bem a trajetória do Babu no BBB. No mais, estaremos sempre abertos ao diálogo e a aprender mais. Aqui não tem estagiário, nem agência, tem um coletivo formado por amigos do Babu, dispostos a ajudar sempre”, escreveram.