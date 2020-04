BBB20: Equipe de Babu rebate, após ele não conhecer Dua Lipa

A festa da última quarta-feira (22) bombou, principalmente pela presença virtual da cantora Dua Lipa, intérprete da música Don’t Start Now, que Manu Gavassi coordenou as coreografias nas festas muitas vezes.



Porém, Babu Santana não a conhecia pessoalmente e até perguntou se ela “bombava mais que Madonna” em certo momento, algo que rendeu muitos comentários na web.



Entretanto, a equipe que coordena as redes sociais de Babu, enquanto ele está no BBB20, rebateu à altura, lembrando que, quando Gerson King Combo cantou no programa, quase ninguém conhecia.



“Tem uma galera aí que não conhece o Gerson King Combo. Geralmente é uma galera branca. Mas a gente não julga não. Somos da paz e do amor! Somos sensatos! Estamos aqui para dar um pouco de cultura pro povo tipo MC Melody. #TeamBabu #festabbb”, escreveu.







Reta final do BBB20



Na noite de quarta-feira (22), Tiago Leifert comentou sobre a dinâmica da reta final do Big Brother Brasil 20, da TV Globo.



“Amanhã tem uma prova. A última da temporada. Não é Prova do Líder. É mais importante do que isso. Quem vencer a prova, garante vaga na Final. Quem perder a prova, está automaticamente em um Paredão. Então, uma pessoa vai direto para a Final. As outras três vão disputar o último Paredão da temporada”, começou a explicar.



Leifert continuou: “Dessas três, uma vai embora, e as outras duas disputam a Final. Quando é a Eliminação desse Paredão Triplo? No sábado. A gente vai formar o Paredão automaticamente depois da prova de amanhã. Vocês votam sexta e, no sábado à noite, a gente elimina pela última vez aqui no BBB, e já abre a votação para a Final, que acontece na segunda-feira”.



