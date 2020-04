BBB20: Equipes de Babu e Thelma se alfinetam e dividem fãs

Os administradores dos perfis de Babu e Thelma nas redes sociais estão dando o que falar na web, principalmente agora em reta final do Big Brother Brasil 20.



Isso porque eles estão trocando diversas alfinetadas por causa dos participantes e fazendo com que as torcidas se dividam.



BBB20: Equipe de Babu ofende Thelma e fãs ficam revoltados



Os dois estão disputando a vaga na final do reality show com Rafa Kalimann, mas o foco não está na influencer. Cada um pediu para que seus fãs sejam #ForaBabu ou #ForaThelma.



De início, a equipe de Babu tinha sido #ForaRafa, mas depois que viu que a de Thelma tinha anunciado que era para votar no brother, eles mudaram a estratégia e resolveram ‘atacar’ de volta.



“Pensando em todas as proximidades da Thelma no jogo referente às meninas, que independente de qualquer coisa estiveram com ela quando ela precisou, mesmo tendo muito respeito pela trajetória, união e luta do Babu, nosso voto e foco serão nele”, declarou o perfil oficial da médica no Twitter.



O perfil de Babu no Instagram, então, replicou a fala do pessoal da sister e informou que serão #ForaThelma a partir de agora.



“Família, tentamos uma união seguindo o que o Paizão acredita. Infelizmente nosso amor não foi correspondido. Agora o que importa é o paizão ficar. É foco no Gshow”, escreveu a equipe do ator.



No Twitter, a ‘treta’ se instaurou depois de tantos internautas questionando o que eles estavam fazendo e não se unindo a favor dos dois ficarem na casa.



“Pra quem chegou agora, explicamos. Puxamos FORA RAFA ontem e teríamos seguido, mas o jogo virou. O perfil da Thelma passou a ser FORA BABU. O que fez o Paizão subir nas parciais. Então, decidimos ser FORA THELMA para o Paizão ter chances de chegar na final”, explicaram os administradores do Twitter de Babu.



Mas os administradores do Twitter de Thelma não ficaram calados e logo rebateram a acusação, explicando o porquê de terem sido #ForaBabu.



“Nosso posicionamento foi depois do posicionamento da filha do Babu e de toda torcida comentando no tweet de votos Fora Thelma… reta final não é motivo pra jogo baixo”, dispararam.



BBB20: ‘Você é muito forte’, dispara Thelma para Babu