BBB20: ‘Estou apaixonado’, diz Igor para Manu Gavassi

Durante conversa com Ana Clara e Fernanda Keulla, Manu Gavassi foi surpreendida pelo namorado, Igor. Durante uma chamada de vídeo, em que estava ainda com a irmã de Manu, o rapaz se declarou para a cantora.



“Meu amor! A gente está morrendo de saudades, meu amor”, disse Igor.

Manu perguntou: “Você não desistiu de mim em nenhum momento, Igor?”. Ele respondeu: “Jamais! Eu estou morrendo de saudades. Eu tenho um orgulho absurdo, você foi uma pessoa maravilhosa.”



Igor ainda falou do pedido de namoro feito por Manu no Big Brother Brasil. “Gente, foi surpreendente. Acho que eu nunca passei por uma situação dessa na minha vida. Foi tão intenso… Eu e a Manu, em todo esse tempo, ela achou que a gente fosse ficar distante… E a cada dia que eu olhava lá dentro do programa, todas as atitudes… Só conseguiu aumentar o sentimento que eu tinha aqui fora. Meu amor, eu estou morrendo de saudades. Eu estou completamente apaixonado. E eu quero que você chegue logo. Eu quero te abraçar, te beijar… Eu estou morrendo de saudades”, afirmou.



Manu ficou chocada: “Você é louco. Meu Deus, gente… O que é isso? Catarina, pelo amor de Deus!”.



