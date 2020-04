BBB20: ‘Estou na semifinal. O enfeite de pódio!’, diz Manu

Aproveitando um momento de conversa com Rafa Kalimann, no Quarto do Líder, Manu Gavassi comemorou o fato de estar no Top 4 da atual edição do programa de sucesso da Globo.



“Rafa, eu estou na Semifinal. O enfeite de pódio! (…) Não acredito”, chegou a afirmar a cantora e atriz, enquanto ambas também caiam na risada.



“Mais louco do que eu ter entrado, é eu estar aqui até agora”, complementou a artista.



“Eu estou muito chocada, amiga. Não que você ficou. Mas que a gente está aqui”, declarou Rafa, aproveitando tal assunto.



Além das duas, Thelma e Babu Santana permanecem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



“Eu estou muito chocada que estamos nós quatro. Eu estou muito feliz que somos nós quatro aqui”, também afirmou Manu, na ocasião.



Momento de beleza



A tarde desta quarta-feira (22) foi de surpresa, para os quatro participantes que ainda estão na disputa pelo grande prêmio do BBB20.



Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Thelma e Babu Santana não conseguiram se conter, de tanta felicidade, após serem presenteados com um belo momento de cuidados com a beleza e o visual, com direito a diversos tratamentos para a pele e o corpo.



“Bem-vindos ao spa do BBB20. Esse é um dos momentos para vocês se cuidarem. No nosso spa vocês encontram produtos para a pele e o corpo. Aproveitem e relaxem, vocês merecem!”, foi o recado lido por Rafa, a atual líder, para os brothers.



Já de roupão branco, todos chegaram a brindar, principalmente por terem chegado à reta final do reality de sucesso.



Caio Castro alfinetou a ex-sister Gizelly



Caio Castro decidiu usar o próprio perfil oficial que possui, no Instagram, na hora de demonstrar a torcida por Babu Santana, no BBB20.



“Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar”, chegou a escrever o famoso ator, ao compartilhar uma foto com o colega de profissão, na rede social.



Por meio dos comentários da postagem, Gizelly Bicalho, uma das ex-participantes do programa da Globo, comentou sobre o assunto.



“Gente, Caio me conhece de onde? (risos)”, escreveu a advogada, que, aliás, recebeu uma resposta do próprio artista.



“Você eu conheço do Paredão, que foi eliminada com 54,79% dos votos”, afirmou Caio, só fazendo com que tal publicação desse ainda mais o que falar.



BBB20: Mari descarta Lucas e é pedida em casamento por Jonas



BBB20: Boninho dá spoiler da prova de imunidade desta semana



Irmão de Anitta vai ser papai: ‘Algo indescritível’