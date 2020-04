BBB20: Ex-brothers se unem para eliminar Babu

A disputa do último Paredão do Big Brother Brasil 20 está bastante acirrada. Rafa, Thelma e Babu estão concorrendo à vaga na final do reality show e, claro, à possibilidade de conseguir o grande prêmio.



Manu Gavassi venceu a prova da última quinta-feira (23) e escapou da berlinda, mas agora os telespectadores precisam escolher quem será que vai deixar o programa.



Na web, as torcidas já começaram a se mobilizar e fazer mutirões e até antigos participantes começaram a fazer campanhas para proteger seus favoritos.



Exemplo disso é Pyong Lee, Marcela e Gizelly que, apesar de já terem sido eliminados desta edição do BBB, ainda estão acompanhando tudo e pedindo para que seus fãs colaborem para que tenham o resultado desejado.



Em suas redes sociais, os três declararam que são #ForaBabu e estão se unindo para que o ator saia e Rafa e Thelma possam ser finalistas junto de Manu.



“Manu primeira finalista desse BBB20, parabéns, Manuzita. Cresceu muito dentro do jogo e neste paredão é fica Rafa, fica Thelminha, duas queridas”, comentou Pyong.



“Vamos lá, meu povo, mulherada na final. Meus amores da comunidade hippie, fora Babu”, pediu Gizelly.



“Duas mulheres muito queridas por mim estão nesse paredão! Quero muito uma final feminina e quero muito Thelma campeã por isso hoje eu sou #ForaBabu”, escreveu Marcela.



Vale lembrar que a decisão deste Paredão acontecerá no próximo sábado (25), ao vivo, e o anúncio de quem venceu o Big Brother Brasil 20 é na segunda-feira (27), após o programa ter prorrogado quatro dias.



