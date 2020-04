BBB20: Ex de Rafa Kalimann manda indireta para Babu

O último Paredão do Big Brother Brasil 20 está dando o que falar nas redes sociais. Rafa Kalimann, Thelma e Babu estão disputando a vaga na grande final ao lado de Manu Gavassi e a votação está bastante acirrada.



Inclusive, as torcidas estão em uma briga ferrenha para defender seus favoritos no jogo, inclusive famosos. Exemplo disso é o ex-marido de Rafa, o sertanejo Rodolffo Matthaus, que saiu em defesa da sister e mandou uma indireta para Babu.



“Big Brother Brasil é um reality show. Programas para participantes que estão com dívidas são outros, como Caldeirão do Huck, Show do Milhão, Roda a Roda. Seria melhor procurar o Silvio Santos, não o Boninho”, disparou o cantor.



Ele ainda aumentou a polêmica em torno do comentário e falou que dívidas nascem por conta de desorganização financeira das pessoas.



“E dívidas não nascem com a gente, nós é quem criamos no decorrer de nossas vidas, vai da organização de cada um, e de procurar dar o passo menor ou no máximo do tamanho que as pernas aguentam”, disse Rodolffo.



O ex-marido de Rafa também comentou que, fora do reality show, todos recebiam oportunidades de ganhar dinheiro e trabalhar, bastava saberem aproveitar.



“Acredito que todos que já saíram, estão tendo oportunidades, algumas vem como uma ventania e logo passa, vai de cada um saber ou não aproveitar”, afirmou.



Na ocasião, ele ainda defendeu a permanência da influenciadora no jogo e rebateu as críticas contra ela.



“A Rafa deve ir pra final e ganhar o prêmio, porque dentro da pessoa verdadeira e autêntica que ela é, não cometeu nenhum deslize no jogo para que não merecesse tal recompensa. Aliás, por ironia, ela é chamada por alguns aqui fora de ‘santa’, ‘missionária de Taubaté’ e por aí vai… (esse pessoal deve ter tanta raiva de ver ela a um passo da grande final, né!?), eu também preferiria ser chamado assim do que de falso, soberbo, leva e trás, sem posicionamento, sem postura, sem caráter, etc… acho que não é o caso da nossa coleguinha aí”, concluiu.







