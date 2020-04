BBB20: Finalistas se emocionam com surpresa das famílias

Faltando apenas algumas horinhas para a grande final do BBB20, nesta segunda-feira (27), as finalistas Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma foram surpreendidas, com um momento pra lá de especial envolvendo os próprios familiares.



Elas precisaram acertar qual presente seus familiares haviam escolhido para cada uma. A única que acertou tudo foi Rafa.



Como já era de se esperar, a emoção tomou conta da casa mais vigiada do Brasil, no momento em que as finalistas conferiram vídeos com preciosos recados, das pessoas que mais amam.



A grande campeã de tal edição histórica do programa da Rede Globo será anunciada pelo apresentador Tiago Leifert e levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.



Homenagem











Nesta segunda-feira (27), faltando apenas algumas horinhas para a grande final do BBB20, Bruna Marquezine usou a página oficial que possui, no Instagram, na hora de declarar, mais uma vez, a torcida por Manu Gavassi.



Na rede social, a famosa atriz compartilhou uma foto, em que aparece usando um colar que ganhou, com o termo ex-BBB.



Vale lembrar que Manu está disputando o grande prêmio de R$ 1,5 milhão, no programa comandado por Tiago Leifert na Globo, com Thelma e Rafa Kalimann.



Ataques











Bruna Marquezine se deparou com críticas de alguns internautas durante a madrugada. Tudo por conta de sua torcida declarada por Manu Gavassi, no Big Brother Brasil 20, da TV Globo.

Logo após a eliminação de Babu Santana, Bruna acabou virando alvo de torcedores que não ‘engoliram’ o resultado do jogo.

Indignada, Bruna começou a expor as ofensas recebidas.



Um internauta começou a escrever: ““Você era melhor e mais relevante quando ficava pelada na novela(…)”

Bruna rebateu: “E vamos de expor macho hétero”

Já em outro momento, outra pessoa a atacou e relembrou romance da atriz com Neymar.



Ambas as ofensas foram apagadas pelos usuários logo depois da exposição da atriz.



