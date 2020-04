BBB20: ‘Fiquei com a cara no chão’, diz Manu sobre Dua Lipa

O raio-x de Manu Gavassi foi só Dua Lipa, Dua Lipa e Dua Lipa, é claro. A sister não se aguentou de emoção ao ver a participação especial da cantora britânica na festa da última quarta-feira (22).



A cantora pirou quando viu a artista e quase não acreditou que ela estava se apresentando para o Big Brother Brasil 20. Inclusive, ficou sem reação e o público deu muita risada e fez muitos memes com a situação no Twitter.



BBB20: Reação de Manu vendo Dua Lipa viraliza



Nesta manhã, ela ainda assim mostrou que não se recuperou do baque e confessou até ter ficado com bastante vergonha por perceber que tinha sido notada pela estrela por causa de sua coreografia de Don’t Start Now, que viralizou dentro e fora da casa mais vigiada do País.



Na ocasião, ela repetiu muitas vezes “Meu Deus”, ainda mostrando que estava sem palavras para tudo o que rolou. Depois, comentou como foi quando sua diva maior apareceu no telão para a transmissão ao vivo.



BBB20: ‘Estou na semifinal. O enfeite de pódio!’, diz Manu



“Ontem eu estava de boa na festa e me aparece Dua Lipa para cantar a música do tamborzinho, tamborzinho. Fiquei com a minha cara no chão de vergonha, fiquei. Gente, dancei mal a música da mulher a edição inteira…”, falou.



Fã número um da cantora, Manu foi só elogios e se mostrou muito grata e emocionada pelo presentaço que a produção conseguiu para ela.



“Gente, foi lindo. Ela é perfeita aos olhos do pai (…) Foi muito especial, levemente inacreditável”, concluiu.







Namorado de Manu Gavassi pede parceria musical de Dua Lipa com a sister



O namorado de Manu Gavassi também ficou muito feliz ao ver a amada realizando um de seus maiores sonhos no Big Brother Brasil 20.



BBB20: Namorado de Manu Gavassi pede parceria dela com Dua Lipa



Após a participação de Dua Lipa na festa do reality show da Globo, o rapaz revelou o desejo de conferir uma parceria musical das duas artistas.



“Dia histórico hoje, hein… haja coração”, disse ele em seu perfil.



Em seguida, o jovem emendou:



“Queremos feat. Manu ft Dua”.



É claro que os fãs ficaram em polvorosa e logo apoiaram essa junção também, ávidos para iniciar uma campanha para que a cantora britânica tope esse encontro. Será que vem parceria por aí?



