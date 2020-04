BBB20: Fiuk declara torcida para ex, Manu, com foto antiga

Manu Gavassi tem a torcida de muitas celebridades para permanecer na casa mais vigiada do Big Brother Brasil 20. Algumas estrelas até se juntaram para fazer um vídeo especial para a campanha #FicaManu, depois que a cantora foi para mais um Paredão.



BBB20: Bruna Marquezine mexe o popozão para Manu ficar



Porém, os fãs famosos da sister não se resumem aos que apareceram no registro. Na última terça-feira (21), a web se surpreendeu quando Fiuk, cantor e ex-namorado de Manu, declarou sua torcida para ela.



Em seu Instagram, o filho de Fábio Jr. publicou um clique antigo da época em que os dois namoraram e, na legenda, mostrou que queria que ela continuasse no jogo.



BBB20: Fãs de Manu Gavassi celebram 12 milhões de seguidores



Os seguidores, claro, ficaram em polvorosa com a imagem e encheram os comentários de elogios aos dois. Vale lembrar que Manu já mostrou diversas vezes que tem uma ótima relação com alguns de seus ex-namorados e Fiuk pareceu ser um deles.















BBB20: Manu Gavassi sofre queimadura de segundo grau



Bruna Marquezine diz que voltaria a atuar com Manu Gavassi







Bruna Marquezine surpreende ao surgir com roupa igual de Manu em vídeo



No tal vídeo cheio de famosos, certamente não poderia faltar Bruna Marquezine, que se tornou a maior fã do Big Brother Brasil depois que soube que sua melhor amiga, Manu Gavassi, estaria na nova edição.



Desde o primeiro dia, a atriz não perdeu nenhum momento e vive comentando tudo o que acontece no reality show em suas redes sociais, além de torcer muito para que a cantora continue no jogo.



BBB20: Bruna Marquezine pede para Mari Gonzalez não odiá-la



Mas o que chamou mesmo a atenção foi que o look que ela usou nas imagens era idêntico ao da amiga na noite de eliminação. Que conexão!



Em seu Instagram, Marquezine esclareceu a situação, dizendo que ela já tinha visto que Manu tinha esse conjunto e tinha comentado quando ela usou no programa.



A marca, como sabe da amizade das duas, resolveu mandar uma roupa igual para a atriz, que usou em homenagem à cantora. Isso é que é amizade!



“Para quem ficou sem entender por que eu estava com a mesma roupa que a Manu no vídeo do ‘Fi-fica Manu’, a mesma roupa que ela usou hoje… A Manu já usou essa no programa. Eu fiz um comentário aqui nos stories falando que ela estava a coisa mais graciosa, toda de toalha de piquenique. A coisa mais linda. A marca, bem-humorada, me mandou um recado super fofo e me mandou uma igual”, explicou Bruna.