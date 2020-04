BBB20: ‘Fui cancelada todos os dias’, diz Bruna para Manu

Manu e Rafa participaram do Bate-Papo BBB após o fim do BBB20, da TV Globo. A conversa foi comandada por Fernanda Keulla e Ana Clara, que chamam Bruna Marquezine para falar com a cantora.



“Manuela, eu aprendi a fazer mutirão. Eu queria tanto que você ganhasse para você poder pagar a minha terapia. Porque, assim, eu fui cancelada todos os dias desde que o programa começou”, disse Marquezine.



A atriz ainda completou: “Como você foi corajosa, que orgulho de você! A gente ficou muito orgulhosa de você. A gente te ama muito, foi lindo ver tua participação, lindo ver você se entregando de corpo e alma. A gente se entregou de corpo e alma. A gente fez tudo que a gente podia para que você vivesse isso intensamente até o fim”.



Bruna ainda falou da importância de Thelma em ser vencedora.



a bruna falando da importância que foi a thelma ser campeã pic.twitter.com/ryCSm4xU39

— THELMA CAMPEÃ BBB 20 (@whomath) April 28, 2020







Naiara Azevedo e Rafa



Já a cantora Naiara Azevedo conversou com Rafa Kalimann, a segunda colocada do BBB20.



“A gente votou muito. Todo mundo aqui em casa, meu marido, enteada, minha irmã. Todo mundo. Todo mundo votou muito”, disse a cantora.