BBB20: Giovanna Ewbank faz textão de despedida às finalistas

O Big Brother Brasil se despede do público na noite desta segunda-feira (27). Depois da novela Fina Estampa, os fãs do reality show mais visto do país, saberão quem vai levar o prêmio milionário para casa.



É nesse clima de the end, que Giovanna Ewbank decidiu homenagear as três finalistas da casa mais vigiada de todos os tempos! A esposa de Bruno Gagliasso usou seu perfil oficial no Instagram, para descrever o sentimento por Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis.



“Que final é essa gente! Manu, Rafa e Thelma jogaram lindamente durante toda a temporada, sempre com muita verdade e integridade. Três mulheres brilhantes que defenderam o que acreditam com amor, fizeram nossas vidas mais divertidas e agora, merecidamente, chegam ao topo do jogo”, iniciou a loira.



A mãe de Titi e Bless detalhou o perfil de cada uma delas:



“Manu é minha amiga pessoal, convive comigo e com a minha família. A gente AMA essa menina e é tão lindo que agora todo o Brasil conheça a pessoa incrível que a Manoela é. Rafa é um anjo! Linda, inteligente, pensa no próximo e hoje admiro ainda mais a sua postura, o papel que desempenha e a forma gentil como lida com as pessoas. E Thelma… bem, ela é UM MULHERÃO! Amo Thelminha, quero ser amiga dela, ouvir ainda mais sobre sua história, suas ideias… Admiro tanto sua força, a menina que durante toda a vida, contra tudo e todos, foi lá e mostrou a grande mulher que é!”, pontuou e, aproveitou para reforçar sua torcida à Thelma.



“É difícil demais escolher alguém nessa final dos sonhos, mas se depender de mim o #BBB20 vai para a Doutora Thelma Assis! Por sua trajetória no programa, por sua história de vida, por tudo que ela representa para tantas meninas negras nesse país. A última pipoca, a última inscrita e que seguiu bravamente até a final. Manuzinha minha amiga amada, entre tantas conversas que já tivemos eu sei que você vai me entender, você já ganhou esse mundo com esse seu jeito lindo de ser, e Rafa, ainda não te conheço pessoalmente, mas já te admiro demais! Vocês moram no meu coração. Mas A Thelma ganhar esse BBB É ALGO MUITO IMPORTANTE E REPRESENTATIVO! UMA MULHER, NEGRA, MÉDICA, que lutou e luta uma vida toda para estar onde está e se posiciona tão bem como ela é o que desejo para ganhar esse BBB20”, finalizou.