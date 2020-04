BBB20: Ícaro Silva compartilha nude após vitória de Thelma

Na última segunda-feira (27), Thelma Assis ganhou o BBB20 em uma edição que bombou entre o público, principalmente nas redes sociais, onde internautas e famosos se manifestaram a cada episódio para declararem seus favoritos.



BBB20: ‘A gente ganhou junto com você’, diz Iza sobre Thelma



Apesar de ter falado em uma postagem de vídeos anterior que não acompanha o reality da Globo, o ator Ícaro Silva acabou por dentro desta edição e cumpriu sua promessa caso a médica anestesista levasse o prêmio de R$ 1,5 milhão.







Como havia dito horas antes, o ator publicou na madrugada uma foto totalmente nu, como forma de comemorar a vitória da paulistana de 35 anos.



BBB20: Rafa Kalimann surge com Manu e Thelma: ‘Nossa campeã’



“Uma foto bem livre para homenagear e celebrar a vitoriosa liberdade de Dra. Thelma, mulher preta, médica, sonhadora e mais nova milionária do Brasil!”, escreveu ele, na legenda do clique feito em uma estrada mais deserta. “Pé no chão e pinto ao vento, como deve ser e como prometido, obrigado por terem ajudado a fazer jus a TODAS AS MULHERES DO BRASIL. Viva as mulheres e os laços de sororidade! Viva Thelma!”, concluiu.



Na ferramenta Stories, do Instagram, Ícaro reforçou a sua alegria por ver Thelma em primeiro lugar, com 44,1% dos votos. “Não tem nada mais lindo que ver uma mulher preta no topo.”



Zé Luiz para a filha, Manu: ‘Você é melhor do que jamais fui’