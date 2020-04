BBB20: Internautas não deixam memes de lado no último Paredão

Haja coração! Na reta final do Big Brother Brasil 2020, a formação do último Paredão gerou emoção entre os participantes e também entre o público, que se dividiu nas torcidas e votaram muito.



Apesar dos finalistas terem garantido favoritismo fora da casa, a eliminação não ficaria de lado e por isso o escolhido para deixar o reality horas antes da grande final foi Babu Santana. Apesar de deixar a atração, sua trajetória no confinamento foi muito apreciada do lado de fora.



Agora o Big Brother Brasil virou o “Big Sister Brasil”, com uma final entre Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann.



Na internet, o pessoal, claro, movimentou a timeline, atualizou os feeds de notícias e fizeram barulho com a última berlinda desta edição. Quase como um ritual do afcionados pelo mundo digital, os memes não faltaram e garantiram a alegria durante a tensão do decisivo programa.



Confira a reação dos internautas:







“temos um público de 130 milhões de pessoas logo a pessoa famosa que me amedrontaria aqui dentro seria a beyoncé, que tem 137 milhões de seguidores” a thelma faz TUDO #BBB20 pic.twitter.com/1OlqChQ5Xb

— elô (@eloobritto) April 26, 2020



MANU VAI DANÇAR A MULHER LIGOU DA INGLATERRA MANU, EMOCIONAR É LEGAL MAS UMA DANCINHA MANU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RAFAEL PORTUGAL É A MELHOR COISA QUE ACONTECEU #BBB20 pic.twitter.com/6rsG8plrUr

— alissonnnnn (@alissonhr_) April 26, 2020



O Rafael Portugal fez uma música dos eliminados kkkkkkkkkkkk#BBB20 pic.twitter.com/u23xfILnt9

— ℓucy @ggukivu (@kookties) April 26, 2020