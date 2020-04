BBB20: Ivete Sangalo se surpreende com eliminação de Babu

No último sábado (24), O Big Brother Brasil 2020 realizou a última eliminação da edição e Babu Santana acabou deixando o confinamento na reta final. Mas enquanto Tiago Leifert anunciava a saída do ator, do outro canto da televisão de internet acontecia a live de Ivete Sangalo, que chegou a ter parte transmitida antes do BBB20.



BBB20: ‘Doce ogro’, Boninho chora com eliminação de Babu



Durante o show em casa, Veveta recebeu a informação de que o carioca não era mais um participante e que a final ficou entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, o que a deixou surpresa.



“Tem que ser muito vencedor para chegar a essa final. A turma [do BBB] deu um show e nos deram entretenimento até o final. Um beijo para o Babu, um grande ator, e um beijo para essas meninas poderosas”, declarou ela, em meio a transmissão.



BBB20: Babu chora ao matar a saudade da namorada e filhos



Aliás, assim que ela soube da informação, o filho mais velho, Marcelo, se jogou no chão, brincando, e virou um momento digno de ser comentado no Twitter.



A final do programa acontece nesta segunda-feira (27).



Ivete avisa que Babu saiu e seu filho, acometido pela tristeza, FOI AO SOLO numa das maiores atuações da história humana. pic.twitter.com/sqPdhBem7y

— Vítor Magalhães (@valavitor) April 26, 2020