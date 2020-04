BBB20: Jonas escreve declaração para Mari Gonzalez

Assim que Mari Gonzalez foi eliminada do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, Jonas Sulzbach usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor.

O ex-BBB postou foto romântica com a noiva e escreveu: “Minha campeã! Te amo e tenho muito orgulho de ti!”



Já durante o Bate-Papo após a eliminação de Mari, Jonas chegou a mandar um recado para a noiva.



“Te amo mais ainda agora. Muito orgulho da sua trajetória. Está todo mundo radiante de felicidade”, falou Jonas.



“Te amo muito! Queria te abraçar”, respondeu Mari.







Jonas pede Mari em casamento



Jonas Sulzbach surpreendeu os fãs ao fazer um pedido especial aos pais de Mari Gonzalez, durante uma live. O ex-BBB pediu autorização para ficar noivo da sister.



“Quero que vocês saibam que a Mariana mudou minha vida para melhor, ela me fez crescer, amadurecer muito. Eu quero fazer ela muito feliz para o resto da vida dela. Vocês me permitem me casar com ela?”, perguntou Jonas.



“Com toda certeza”, respondeu Sônia, mãe de Mari.



“Você nasceu para conviver com a Mariana”, prosseguiu Alfredo, pai dela.



Além de amá-la, eu também amo muito vocês”, concluiu Jonas.



Vale ressaltar que, logo no início do BBB20, Mari pediu Jonas em casamento. E o ex-BBB aceitou.



